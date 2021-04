Polacy ocenili rządowy program szczepień. Ciekawe wyniki sondażu

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia rządowy program szczepień przeciwko COVID-19.

Polacy zadowoleni z programu szczepień

Respondentom zadano pytanie: Jak Pani/Pan ocenia organizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19? Ponad połowa odpowiadających oceniła go pozytywnie (51,1 proc., z czego 8,7 proc. odpowiedziało "zdecydowanie dobrze", a 42,4 proc. – "raczej dobrze").

Przeciwnego zdania jest 42,4 proc. badanych, przy czym 32,6 proc. dało odpowiedź "raczej źle", a 9,8 proc. "zdecydowanie źle".

Zdania w tej kwestii nie ma 6,4 proc. respondentów.

Wyborczy PiS zadowoleni

Pracownia zbadała także poziom ocen Narodowego Programu Szczepień w rozbiciu na wyborców poszczególnych partii. Zgodnie z danymi zebranymi podczas sondażu, wśród zwolenników rządu przeważają oceny pozytywne, a wśród osób popierających partie opozycyjne – negatywne.

Osoby głosujące na Zjednoczoną Prawicę w przytłaczającej większości przypadków dobrze oceniają rządowy program szczepień. Taką opinię wydało 93 proc. badanych. Jedynie 3 proc. dało ocenę negatywną, a 4 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Z kolei wyborcy partii opozycyjnych oceniają program negatywnie. Taką ocenę wystawiło 65 proc. badanych z tej grupy. Pozytywne oceny zanotowano wśród 30 proc. z nich. 5 proc. nie ma zdania na ten temat.

Szczepienia w Polsce

Jak podaje rząd, w Polsce wykonano dotąd 8 mln 845 tys. 735 szczepień przeciw COVID-19, w tym pierwszą dawką 6 mln 556 tys. 776; w pełni zaszczepionych jest 2 mln 288 tys. 959 osób

Po szczepieniach zgłoszono 6 tys. 132 niepożądane odczyny. Od 27 grudnia ub.r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę, zutylizowano w sumie 9 tys. 811 dawek szczepionek.

Liczba dawek dostarczonych do Polski to 10 032 440. Liczba dawek dostarczonych do punktów to 9 009 610.

