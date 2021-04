Poseł Konfederacji z "jointem" w Sejmie. "Każdy dorosły powinien być wolny"

Dzisiaj zespół ds. legalizacji marihuany złożył w Sejmie pakiet projektów ustaw, które mają częściowo znosić karę wiezienia za posiadanie marihuany i ułatwić uprawę konopi siewnych w Polsce. Pakiet dotyczy konopi włóknistych, marihuany medycznej i marihuany rekreacyjnej.

„Pakiet Ustaw Konopnych leży już na biurku Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek” – poinformowała dzisiaj rano posłanka Lewicy Beata Maciejewska.

Trzy lata więzienia za jointa

W sprawie legalizacji marihuany wypowiedział się z sejmowej mównicy poseł Konfederacji.

– Każdy dorosły powinien być wolny. To oznacza, że wolność mojej pięści kończy się na wolności twojego nosa. Powinienem móc robić wszystko, dopóki nie naruszam wolności drugiego człowieka i go nie krzywdzę. Mogę szkodzić sobie, choćby po to, aby uczyć się na błędach – mówił Konrad Berkowicz.

W pewnym momencie polityk wyciągnął z kieszeni przedmiot wyglądający jak tzw. jointa, czyli ręcznie skręcony "papierosa" z marihuaną (nie wiadomo czy polityk faktycznie miał w ręce narkotyk).

– Żyjemy w państwie, które traktuje dorosłych ludzi jak dzieci, traktuje dorosłych ludzi jak przestępców – mówił dalej Berkowicz.

– Dorosły człowiek za posiadanie czegoś takiego jest zagrożony kara do trzech lat więzienia – tłumaczył poseł pokazując jointa.

– Nie wiem czy państwo sobie zdają sprawę, ale w polskim prawie, ktoś – dorosły człowiek, kto weźmie 10-latka i go upije alkoholem, jest zagrożony karą do dwóch lat pozbawienia wolności – mówił dalej Berkowicz. – A ktoś kto jest dorosły i zapali jointa, grozi mu do trzech lata więzienia – dodał poseł.

