Zdemolowała stację benzynową. W jej organizmie wykryto niedozwolone substancje

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Około północy kobieta staranowała samochodem drzwi do stacji paliw. Na krążącym w internecie filmie widać, jak wycofuje auto, a potem z impetem wjeżdża do środka.

Na nagraniu słychać, jak obecni na miejscu ludzie wołają do wezwanych do interwencji policjantów, co powinni zrobić. – Strzelaj w opony! – krzyknął jeden z obecnych na stacji mężczyzn.

Ostatecznie funkcjonariusze oddali kilka strzałów w kierunku samochodu. Mimo to, kobiecie udało się odjechać ze stacji benzynowej. Została zatrzymana chwilę później. 37-letnia sprawczyni zamieszania trafiła na komisariat w Kołobrzegu. Wiadomo, że nie była pod wpływem alkoholu. Została też od niej pobrana krew do badań na obecność narkotyków.

Jak mówią świadkowie zdarzenia, już przed zdemolowaniem stacji kobieta zachowywała się niepokojąco i irracjonalnie.

Wyniki badań

Jak podało radio RMF FM u 37-letniej Katarzyny A. wykryto niedozwolone substancje. Kobieta była pod wpływem dużej ilości amfetaminy. W jej organizmie wykryto także ślady marihuany.

Podejrzanej, oprócz postawionych wcześniej zrzutów uszkodzenia mienia i narażenia pracowników stacji na niebezpieczeństwo, przedstawiono nowe zarzuty. Katarzyna A. odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków.

Kobieta nie ma stałego miejsca zamieszkania w Polsce, ponieważ od kilku lat przebywa na terenie Holandii. W związku z tym prokuratura wniosła o 3-miesięczny areszt dla niej.

Katarzyna A. tłumaczyła podczas przesłuchania, że powodem jest zachowania była obawa przed jej partnerem podróży, z którym zmierzała aż do Holandii. Jak stwierdziła przyjazd wezwanych na stację benzynową policjantów tylko powiększył jej nerwowość, w wyniku której kobieta zdemolowała znajdujący się na stacji sklep.

