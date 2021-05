Jak podaje serwis gazeta.pl Michał Paca jest ekspertem branży gospodarki odpadami, autorem bloga SortowniaOpinii.pl. Jak sam o sobie pisze, jest przedsiębiorcą i edukatorem ekologicznym. "Od 2000 r. zajmuję się zawodowo gospodarką odpadami, oczyszczaniem ścieków i energią odnawialną. Jestem praktykiem, nie teoretykiem. Testuję pomysły w skali biznesowej i prywatnej" – tłumaczy na swojej stronie.

Unijna hipokryzja

W wywiadzie dla serwisu gazeta.pl, Paca tłumaczy, że przyjęta przez Unię Europejską taktyka radzenia sobie z odpadami jest nieskuteczna i oparta na błędnych założeniach.

– Ludzie wkładają masę wysiłku w nauczenie się, co gdzie wrzucać, mają po pięć koszy pod zlewem, psioczą na to, gubią się w tym, który papierek gdzie ma wylądować, wynoszą po cztery worki i jeszcze osobno szkło. Cała nasza uwaga została skierowana na coś, co nie ma znaczenia – tłumaczy ekspert i dodaje: „Unijna polityka śmieciowa została zbudowana na hipokryzji”.

– Ma nam przede wszystkim zapewnić spokój sumienia: aha, sortujemy w domach, czyli jesteśmy eko. A góra śmieci rośnie. To, czy są posortowane, czy nie, ma dla środowiska małe znaczenie – podkreśla dalej Paca.

Jak tłumaczy rozmówca serwisu największym problemem jest liczba odpadów jakie produkuje każdy obywatel i wysoka ilość zużycia plastiku.

– Powtórzę: unijna polityka odpadowa to czysta hipokryzja. Już 45 lat temu – czyli w 1975 roku – pierwszy raz w dyrektywie EWG napisano, że najważniejszym elementem gospodarki odpadami musi być zmniejszenie ich ilości. Przez te 45 lat nie było ani jednego roku, w którym choćby jeden kraj Europy to zrealizował. Rok w rok tworzymy więcej odpadów, a dzisiejsza Unia wyspecjalizowała się w systemach, które zdejmują odpowiedzialność z producentów – podkreślił.

Paca stwierdził też w wywiadzie, że Polska po wejściu do Unii Europejskiej miała szansę skorzystać z wiedzy, wypracowanej na błędach państw zachodnich. – Niestety, weszliśmy w te same koleiny – dodaje.