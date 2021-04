Podwyżki za śmieci w Warszawie. Trzaskowski: Chcemy zachęcić warszawiaków do oszczędzania

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski był w środę gościem Beaty Lubeckiej w porannej rozmowie na antenie Radia ZET. W audycji pojawił się temat drastycznego wzrostu cen za wywóz śmieci. Przypomnijmy, że opłaty te wzrosły od 1 kwietnia w całej Polsce, jednak władze stolicy zdecydowały się powiązać stawki za wywóz odpadów ze zużyciem wody. To z kolei spowodowało, że rachunki warszawiaków wzrosły nawet o kilkaset złotych.

"Jeśli ktoś używa wody w sposób bardzo rozrzuty..."

Co w tej sprawie ma do powiedzenia mieszkańcom stolicy ich prezydent? Pytany o to, dlaczego akurat na taki sposób rozliczenia zdecydowano się w Warszawie, nie zaś np. uzależnienie wysokości stawek od zadeklarowanej liczby osób w gospodarstwie domowym, odparł: "Wiele gospodarstw domowych nie zgłasza lokatorów. Dlatego przeszliśmy za inny system". Sam Trzaskowski przyznał, że u niego rachunek za wywóz śmieci wzrósł o zaledwie 30 zł i wynosi obecnie 120 zł.

– Jeśli ktoś używa wody w sposób bardzo rozrzuty, to rachunki idą w górę – podkreślił polityk PO. – Skąd się to bierze? To rządzący są odpowiedzialni za totalny chaos. To oni są odpowiedzialni za wprowadzenie przepisów, z których jasno wynika, że samorząd nie może dopłacać do gospodarowania odpadami – przekonywał.

"Zachęcić do oszczędzania"

Prezydent Warszawy powiedział ponadto, że jeżeli ktoś ma olbrzymie opłaty, jak np. duża rodzina, to dla nich przygotowany został "specjalny program osłonowy". – Ale również chcemy w ten sposób zachęcić warszawiaków do oszczędzania wody. Ci, którzy używają wody w sposób umiarkowany – podwyżki nie są aż tak duże – dodał.

Wywiad udzielony przez Rafała Trzaskowskiego spotkał się z ogromnym odzewem w mediach społecznościowych. Oto tylko kilka z wielu komentarzy:

