"Warto powiedzieć, kto za to odpowiada". Dziennikarz do posła PO: Przecież to ordynarne kłamstwo

Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński był w poniedziałek gościem Marcina Zaborskiego w popołudniowej audycji RMF FM. W czasie rozmowy poruszona została kwestia drastycznego wzrostu cen za wywóz śmieci.

"Warto powiedzieć o tym, kto za to odpowiada"

Przyznając, że nie otrzymał jeszcze rozliczenia, polityk podkreślił, że "te podwyżki są znaczące". – Bardzo boleję, że to się dzieje, ale warto powiedzieć o tym, kto za to odpowiada – stwierdził Kierwiński i przekonywał, że wina leży po stronie Prawa i Sprawiedliwości, które stworzyło złe prawo zabraniające dopłacania przez samorządy do odbioru śmieci.

– Jako szef warszawskiej Platformy deklaruję, że zrobimy wszystko, by w miarę możliwości te podwyżki zmniejszać – oświadczył poseł PO.



"W żywe oczy..."

Na słowa Marcina Kierwińskiego oodpowiedzialności PiS za podwyżkę cen wywozu śmieci zareagował dziennikarz Patryk Słowik. "Przecież to jest ordynarne kłamstwo" – podkreślił na Twitterze, wskazując, że ustawa jest z 2011 r., przostała przygotowana przez rząd Platformy Obywatelskiej i przegłosowali ją politycy tego ugrupowania.

"Ustawa jest z lat 90tych to tak dla precyzji. PiS kilkukrotnie nowelizował za swoich czasów tę ustawę i przyczynił się do zwiększenia kosztów całego systemu. Jeśli chodzi o kwestie samofinansowania systemu proponuje popatrzeć na to co robią wobec samorządów RIO" – odpowiedział poseł PO. Dziennikarz "Gazety Prawnej" jednak nie ustępował: "Nie, ustawa, która wprowadziła zakaz dopłacania jest z 2011 r. - tak dla precyzji".

