"Przepraszam, że zakłócam seans...". Morawiecki zwrócił się do Tuska

"Nie dziwcie się, że tylu złodziei i gangsterów podziwia polityków i kandydatów PiS. Zrozumieli, że przy artystach Kaczyńskiego są w tym fachu zwykłymi rzemieślnikami" – napisał szef rządu na portalu X. Wpis Donalda Tuska wywołał burzę w mediach społecznościowych.

Internauci przypomnieli premierowi, że jego partia wygrywa wybory w więzieniach i aresztach. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska zdecydowanie zwyciężyła m.in. w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 1148, czyli w najbardziej znanym areszcie śledczym w Polsce – na warszawskiej Białołęce. Ugrupowanie Donalda Tuska otrzymało w tej placówce ponad 500 głosów. Aż 219 z nich oddano na byłego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Na Prawo i Sprawiedliwość oddano tam zaledwie 28 głosów.

"Parę pytań o sprawy naprawdę istotne"

"Panie Donaldzie, przepraszam, że zakłócam codzienny seans dobrego samopoczucia, ale mam parę pytań o sprawy naprawdę istotne" – zwrócił się na portalu X do szefa rządu były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki.

"1. Co robi rząd w kwestii ograniczeń eksportowych chipów do AI NVIDIA (podpowiem, to taka duża firma, o której wasz kandydat na prezydenta nie ma bladego pojęcia)? 2. Co z kwestią zakupu nawozów z Rosji i pomocy dla Grupy Azoty? 3. Co ze zwolnieniami w Poczcie Polskiej? 4. Co z kontraktem warszawskiego ratusza z kolegami Rosjan na 26,7 mln i zezwoleniem na wycofanie firmy, która go zdobyła, z listy sankcyjnej, którą 12.12.24 wydał wasz wiceminister z MSWiA?" – zapytał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Koalicja rządząca (KO, Trzecia Droga, Nowa Lewica) od miesięcy twierdzi, że poprzedni rząd dopuszczał się korupcji i kradzieży, a rozliczenie rządu PiS to najważniejsze zadanie. Jednak na obecną chwilę rozliczenia utknęły w martwym punkcie, a żaden z polityków PiS nie znajduje się za kratkami.

