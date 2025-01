Nieprzemyślany wpis Tuska o "złodziejach". Politycy PiS drwią z premiera

"Nie dziwcie się, że tylu złodziei i gangsterów podziwia polityków i kandydatów PiS. Zrozumieli, że przy artystach Kaczyńskiego są w tym fachu zwykłymi rzemieślnikami" – napisał szef rządu na portalu X.

twitter

Rządząca koalicja od miesięcy twierdzi, że poprzedni rząd dopuszczał się korupcji i kradzieży, a rozliczenie ekipy PiS to najważniejsze zadanie. Jednak na obecną chwilę rozliczenia utknęły w martwym punkcie, a żaden z polityków PiS nie znajduje się za kratkami.

Fala komentarzy. Politycy PiS drwią z Tuska

Oburzenia nie kryją politycy PiS. "Przecież to wy każde wybory wygrywacie w więzieniach i to miażdżącą przewagą! Adam Bodnar w AŚ Białołęka miał 90% poparcia w ostatnich wyborach. Pan też zmiażdżył konkurencję, uzyskując tam osobiście aż 70% wszystkich głosów! Więźniowie to wasz najbardziej żelazny elektorat" – napisał poseł Sebastian Kaleta.

"Patrząc na poparcie PO w więzieniach to faktycznie celny wpis;)" – dodaje Jacek Ozdoba z PiS.

"Chyba się Pan nie wyspał i przez to wszystko się pomieszało. Nie pierwszy raz. Ale już pomagam z prawidłowym poukładaniem myśli. Wasza dominacja wyborcza w więzieniach i aresztach przeszła już do legendy. Przestępcy Was podziwiają, ale to pewnie uczucie ambiwalentne. Szacunek miesza się z zazdrością o skalę przedsięwzięć" – stwierdził z kolei Tobiasz Bocheński.

twitter

"Chyba się Pan sam zaorał tym tweetem patrząc na komentarze" – dodaje senator PiS Marek Pęk.

"Swoimi dziecinnymi wojenkami niszczycie Polskę" – napisano na oficjalnym profilu ONR.

"Pan Premier swoje, a rzeczywistość swoje. W więzieniach i zakładach karnych KO deklasuje rywali" – napisał Adam Czarnecki, jeden z liderów ruchu w obronie CPK. Do swego wpisu dołączył grafikę ukazującą, że KO w więzieniach ma wielokrotnie wyższe poparcie niż PiS.

twittertwittertwitterCzytaj też:

Kaczyński ma się z czego cieszyć. Duży wzrost poparcia dla PiSCzytaj też:

Tuleya o sprawie Morawieckiego: W Budapeszcie może powstać polska kolonia