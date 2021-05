Liczba pszczół w Polsce zwiększa się każdego roku

Kolejnym czynnikiem kształtującym ten stan rzeczy jest rolnictwo – wielu rolników dba o to, by opryski nie szkodziły pszczołom, które korzystają przecież z upraw, a jednocześnie im służą.

Według danych Inspekcji Weterynaryjnej za 2019 rok w naszym kraju jest około 1,68 mln rodzin pszczelich. Liczba ta wzrosła w ciągu ostatnich lat o ok. 2,5%. Najwięcej rodzin pszczelich znajduje się w regionie lubelskim (11,7% ogółu), a najmniej w podlaskim – 2,7%.

Rola pszczół w ekosystemie

Dlaczego pszczoły pełnią tak ważną rolę w ekosystemie? Przykładowo – w leśnictwie praca pszczół służy zwiększeniu ilości zdrowych i płodnych nasion potrzebnych do odnowienia lasu, pożywienia dla ptactwa, jak i do zwiększenia urodzaju owoców leśnych (poziomek, borówek, czarnych jagód, jeżyn, malin). Jeśli chodzi o rolnictwo, pszczoły zapylają wszystkie rośliny. W przypadku upraw sadowniczych, gdzie owoce są głównym plonem, jedyną możliwością rozwoju owocu jest zapylenie przez owady. Inne procedury np. użycie regulatorów wzrostu, herbicydów, czy insektycydów mają jedynie działanie pielęgnacyjne. Istnienie i działalność pszczół wpływają także na życie dzikich zwierząt, ponieważ wiele gatunków żywi się roślinami zapylonymi przez pszczoły czy owady im pokrewne.

Pszczoły ukształtowały w ogromnym stopniu wygląd dzisiejszej przyrody, są głównym powodem dominacji roślin okrytonasiennych, (drzew liściastych, większości znanych nam kwiatów, krzewów i owoców). Dla porównania – w czasach dinozaurów były to paprocie, sagowce i rośliny nagozalążkowe. Można powiedzieć, że gdyby nie te małe robotnice, świat składałby się głównie z palm i paprotek.

Bezpłatna mapa pasiek. Czym jest?

Chcąc wesprzeć pszczoły i polski rynek miodowy, organizacja non-profit Ambasada Pszczół postanowiła utworzyć bezpłatną mapę pasiek. Wizja Ambasady Pszczół opiera się na poszerzaniu horyzontów myślowych, uświadamianiu ludzi i ochronie zapylaczy, m.in. pszczół. Jednoczesnym celemjest przystosowywanie technologii i poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwolą na podniesienie obecnego standardu życia w sposób zgodny z duchem natury.

„Mapa pasiek ma ułatwić konsumentowi dostęp do dobrego jakościowo miodu, który pochodzi z jego regionu. To narzędzie umożliwi integrację pszczelarzy i rozkwit lokalnej przedsiębiorczości”. – wyjaśnia dyrektor projektu Bartosz Janowicz. Projekt mapy zakłada jej interaktywność, bezpłatność i dostępność online. Dzięki mapie pasiek będzie można z łatwością odnaleźć lokalnego pszczelarza, aby nabyć u niego prawdziwy miód. W ten sposób zostanie ograniczony napływ fałszywego miodu na rynek.

Projekt pierwszej w Polsce mapy pasiek przyczynia się także do zwiększenia świadomości konsumenckiej i ekologicznej. Zwracając uwagę na to, co wkładamy do koszyka, oddajemy świadomy głos w sprawach najwyższej wagi. Od stanu środowiska naturalnego zależy bowiem, w jakim świecie będziemy żyć my i nasze dzieci. Od tak pozornie błahych wyborów, jak kupno miodu, może zależeć to, w jakim świecie obudzimy się jutro.

Zarówno korzystanie z mapy, jak i zgłoszenie swojej pasieki, są i zawsze będą bezpłatne. Członkom Ambasady Pszczół zależy na kreowaniu lepszej przyszłości. Link do rejestracji dla pszczelarzy: https://www.ambasadapszczol.pl/. Fanpage fundacji na facebooku: https://www.facebook.com/AmbasadaPszczol