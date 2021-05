"Jako naród potrzebujemy takich dzieł". Przyznano nagrodę im. Lecha Kaczyńskiego

W tym roku ma miejsce IX edycja kongresu "Polska Wielki Projekt". Podczas rozpoczętego w piątek na Zamku Królewskim w Warszawie dwudniowego wydarzenia odbywa się 7 tematycznych paneli dyskusyjnych. Z kolei w sobotę, w ramach kongresu, wręczono nagrodę im. Lecha Kaczyńskiego. Podczas uroczystości obecni byli wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Laureatką nagrody została rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec.

"Potrzebujemy takich dzieł"

– Jest dla mnie wielkim zaszczytem wręczyć tę nagrodę artystce, która tworzyć coś, co jest znane w świecie. Mniej, ale mam nadzieję, że dzień dzisiejszy to przełamie, znane w Polsce. Coś, co jest czymś nowym, oryginalnym i w moim przekonaniu trudną dziedziną sztuki, którą można określić jako rzeźba w przestrzeni – powiedział Kaczyński.

Z kolei premier Morawiecki podkreślił, że twórczość Ogorzelec łączy nowoczesność z tradycją.

– Patron tej pięknej nagrody, prezydent Kaczyński mawiał, że tradycja i nowoczesność nie muszą się wykluczać. Widać to w twórczości pani Ludwiki Ogorzelec. Ta nowoczesność z form przebija do nas i krzyczy, ale łączy ze sobą linie historii, przeszłości i przyszłości i właśnie linie tradycji wielu nauk, wielu dziedzin i łączy je z kolejnymi pokoleniami – powiedział szef polskiego rządu na gali wręczenia nagrody.

Morawiecki przypomniał także, że laureatka ma za sobą działalność w opozycji antykomunistycznej.

– Pani Ogorzelec to również życiorys osoby walczącej o wolną Polskę. Była niepokorna i to jej zostało gdy walczyła w Solidarności Walczącej. Później wyjechała do Francji jako łączniczka – powiedział premier.

– Ta nagroda potwierdza, że jako naród potrzebujemy takich dzieł, potrzebujemy przewodników i drogowskazów – zakończył premier.

