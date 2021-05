"Do Rzeczy" nr 22: Kiedy popularność uderza do głowy. Zadziwiająca historia o. Adama Szustaka

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Kamila Baranowska zwraca uwagę na dużą aktywność w mediach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna właśnie ofensywę także wśród swoich wyborców.

Porozumienie PiS i Lewicy w sprawie Funduszu Odbudowy powitane zostało na prawo od partii Jarosława Kaczyńskiego w tonie: „A nie mówiliśmy?” – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Lewo-PiS?”.

Prezydent Biden w relacjach z Rosją kroczy niestety drogą Baracka Obamy. Nie nazywa tego resetem, ale wszystko, co robi w pierwszych miesiącach po przejęciu władzy, wygląda właśnie jak reset. Jeśli coś wygląda jak reset, to nawet jeśli nie nazywa się resetem, po prostu tym resetem jest – mówi Adam Bielan, eurodeputowany PiS w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim. Odnosi się też do decyzji TSUE nakazującej zamknięcie polskiej kopalni węgla.– Jedna sędzia bez merytorycznego zbadania sprawy podjęła decyzję, która w skrajnym przypadku mogłaby skutkować pozbawianiem energii elektrycznej obszaru zamieszkanego przez 4 mln polskich obywateli. Widać wyraźnie, że TSUE niezależnie od traktatów, a często wbrew traktatom, zwiększa swoje kompetencje i tym samym wpływ na państwa członkowskie również w dziedzinach, w których traktaty na to nie pozwalają – uważa Bielan.

Olivier Bault w tekście „Co naprawdę wiadomo o księdzu Godawie” bada sprawę „dziennikarskiego śledztwa”, które rzekomo ma obnażać straszną prawdę o polskim księdzu pomagającym dzieciom w Kamerunie.

Łukasz Zboralski w tekście „Pornoedukacja?” wskazuje na źródła awantury o spis lektur wstępnych dla kandydatów do 21 LO im. Grotowskiego w Warszawie i ujawnia, twórcy tej placówki postanowili oprzeć nauczanie i wychowanie w niej na niepewnych teoriach psychopedagogicznych „dezintegracji pozytywnej”.

Posiadając zaledwie pięciu posłów, a samemu w ogóle nie zasiadając w Sejmie, Szymon Hołownia stał się de facto liderem opozycji. To ewenement w historii całej III RP. Polityk-celebryta ma unikatową szansę przebudowy polskiej sceny politycznej. Sam chyba nie zdaje sobie z tego sprawy – pisze Jan Fiedorczuk, analizując stan polskiej opozycji w tekście „Trzeci kryzys POPiS-u”.

Małgorzata Wołczyk przestrzega przed nieostrą przesłanką do aborcji związaną ze „zdrowiem psychicznym” kobiety i wskazuje, dokąd zaprowadziła ona Hiszpanię w tekście „Jak z Polski zrobić Hiszpanię”.

Zeznania Pratasiewicza, wymuszone podczas śledztwa, zapewne pozwolą Łukaszence „zdemaskować” rzekomy polski spisek przeciwko niemu – pisze Maciej Pieczyński w tekście „Łukaszenka zakładnikiem Putina”.

Dzieje się to, przed czym przestrzegała część komentatorów przed wyborami prezydenckimi w USA: wraz z odejściem Donalda Trumpa zmienia się zasadniczo spojrzenie na sprawy dla Polski ważne – wskazuje Łukasz Warzecha w tekście „Zmian Bidena”.

Słyszymy wyraźne dzwonki ostrzegawcze i jako Rada Polityki Pieniężnej nie możemy być na nie głusi. Inflacja dochodząca do poziomu 5 proc. to już wysoka inflacja – przyznaje w rozmowie z Jackiem Przybylskim prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: Agnieszka Niewińska o wolontariuszach pomagających w szpitalach covidowych („Anioły stróże pandemii”); Piotr Gociek o filmie „Ojciec” („Okruchy pamięci”); Remigiusz Włast-Matuszak o dofinansowaniu filmów, które obrażają („Pinezki od filmowców”); Piotr Zychowicz o polskiej komunistce, którą zszokował prawdziwy obraz ZSRS („Komunistka w Sowietach”); Marek Jurek o Maurrasie i jego widzeniu monarchii („Czytając Maurrasa”); Rafał Łatka o donosach na kard. Gulbinowicza („O wiele więcej niż jeden donos”); Paweł Chmielewski o tym, jak Watykan zabrania robienia kłopotów proaborcyjnym politykom („Polityka przed doktryną”); Piotr Włoczyk o kłopotach amerykańskiego żołnierza, który ostrzegł przed neomarksizmem w US Army („Marks pod ochroną Pentagonu?”); Tomasz Cukiernik o szkodach, które przynoszą rządowe interwencje („Jak Nowy Ład przedłużył kryzys”); Jakub Woziński o tym, że TVN trafi w nowe ręce („TVN24 jak CNN?”).

