– W tym tygodniu na okładce ojciec Adam Szustak. Pytamy, dokąd zmierza działalność tego najpopularniejszego chyba kapłana w sieci i na Youtubie. Co wynika z głoszonych przez niego nauk? I dlaczego Kościół powinien być prawdziwy, a nie tylko fajny. O tym w tekście okładkowym pisze Tomasz Rowiński – wskazuje Kamila Baranowska.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Kamila Baranowska zwraca uwagę na dużą aktywność w mediach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna właśnie ofensywę także wśród swoich wyborców.

Porozumienie PiS i Lewicy w sprawie Funduszu Odbudowy powitane zostało na prawo od partii Jarosława Kaczyńskiego w tonie: „A nie mówiliśmy?” – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Lewo-PiS?”.

Prezydent Biden w relacjach z Rosją kroczy niestety drogą Baracka Obamy. Nie nazywa tego resetem, ale wszystko, co robi w pierwszych miesiącach po przejęciu władzy, wygląda właśnie jak reset. Jeśli coś wygląda jak reset, to nawet jeśli nie nazywa się resetem, po prostu tym resetem jest – mówi Adam Bielan, eurodeputowany PiS w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim. Odnosi się też do decyzji TSUE nakazującej zamknięcie polskiej kopalni węgla.– Jedna sędzia bez merytorycznego zbadania sprawy podjęła decyzję, która w skrajnym przypadku mogłaby skutkować pozbawianiem energii elektrycznej obszaru zamieszkanego przez 4 mln polskich obywateli. Widać wyraźnie, że TSUE niezależnie od traktatów, a często wbrew traktatom, zwiększa swoje kompetencje i tym samym wpływ na państwa członkowskie również w dziedzinach, w których traktaty na to nie pozwalają – uważa Bielan.

Olivier Bault w tekście „Co naprawdę wiadomo o księdzu Godawie” bada sprawę „dziennikarskiego śledztwa”, które rzekomo ma obnażać straszną prawdę o polskim księdzu pomagającym dzieciom w Kamerunie.