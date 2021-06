Muzeum Romana Dmowskiego i rodziny Lutosławskich w Drozdowie coraz bliżej

W Drozdowie pod Łomżą powstanie Muzeum Romana Dmowskiego. To efekt wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W całym regionie 65 projektów dostało łączne dofinansowanie na kwotę ponad 75 milionów złotych.

To właśnie w Drozdowie ostatnie lata życia spędził jeden z ojców polskiej niepodległości. Dmowski zmarł tam w 1939 roku. W zbiorach drozdowskiego muzeum znajdują się cenne pamiątki, m.in. zdjęcia, dokumenty i listy, pisane przez Dmowskiego do Lutosławskich.

– Przy współpracy z lokalnym samorządem udało mi się pomóc uzyskać wsparcie dla tej inicjatywy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To dzieło dla nas, które pozostanie także dla potomnych. Roman Dmowski był jednym z architektów naszej niepodległości, który ostatnie lata życia spędził na ziemi łomżyńskiej, zasługuje na to, by zostać należycie upamiętnionym –wskazał Adam Andruszkiewicz.

Roman Dmowski był i wciąż jest wzorem do naśladowania dla wielu Polaków. Budowa Muzeum Romana Dmowskiego i rodziny Lutosławskich to świetny sposób na zachowanie pamięci o bohaterach naszej niepodległości.

Obecna siedziba Muzeum Przyrody stanie się miejscem poświęconym Romanowi Dmowskiemu i rodzinie Lutosławskich, na sąsiedniej działce, gdzie dawniej mieścił się tzw. Dwór Dolny powstanie część przyrodnicza, z nowoczesnymi salami wystawienniczymi i dydaktycznymi.

Muzeum Romana Dmowskiego i rodziny Lutosławskich ma być prowadzona wspólnie przez samorząd powiatu łomżyńskiego i ministra kultury i dziedzictwa narodowego.