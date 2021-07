Szczepionkowe szaleństwo i Polski Ład. Dziś kolejny odcinek "Polski Do Rzeczy"

W poprzednim odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz rozmawiali m.in. wywiadzie naczelnego rabina Polski Michała Schudricha dla "Rzeczpospolitej". – Jeżeli ja dobrze rozumiem tę refleksję rabina Schudricha, to Żydzi żyjący w Polsce występowali w roli Murzynów prześladowanych przez białych Polaków, cokolwiek by to nie znaczyło, czyli byli takimi trochę niewolnikami i teraz ich krzywda, którą obciążyli ich Polacy, będzie ciążyła przez wieki, aż Polacy się nie wywiążą – mówi Paweł Lisicki w programie "Polska Do Rzeczy".

W dzisiejszym programie: