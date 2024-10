Matysiak odpowiada Zembaczyńskiemu: Pan zawsze robi zdjęcia z przyczajki?

Wiceprzewodniczący Nowoczesnej zasugerował, że poseł Lewicy Paulina Matysiak zasiliła szeregi Konfederacji. Parlamentarzysta KO do swojego wpisu na portalu X dołączył zdjęcie Matysiak rozmawiającej z politykami opozycji. Na zdjęciu widzimy m.in. Witolda Tumanowicza i Michała Wawera.

"Prawicowi kamraci z nowym nabytkiem" – napisał Zembaczyński. Swój wpis opatrzył wymownym hashtagiem pisanym cyrylicą: #ДаDlaCPK (pol. Tak dla CPK).

Matysiak odpowiada Zembaczyńskiemu

Wpis Witolda Zembaczyńskiego nie pozostał bez echa. Na jego słowa zareagowała, wywołana do tablicy, Paulina Matysiak. "Pan tak zawsze z przyczajki robi zdjęcia na sejmowych korytarzach?" – zapytała poseł Lewicy.

Matysiak przypomniała, że parlamentarzyści Michał Wawer i Witold Tumanowicz pracują z nią w Parlamentarnym Zespole "Tak Dla Rozwoju. CPK – Atom – Porty". "Zapraszamy do dołączenia do zespołu, bo prawdą jest, że polską racją stanu są projekty infrastrukturalne takie jak np. CPK" – napisała poseł Lewicy, zwracając się do Zembaczyńskiego.

Paulina Matysiak zaznaczyła, że wspomniane przez nią inwestycje są istotne ze względu na "korzyści społeczne, gospodarcze, militarne".

Kłopoty poseł Lewicy

To nie pierwszy zgrzyt, do jakiego dochodzi między poseł Lewicy a przedstawicielami partii tworzących sejmową większość. W czerwcu 2024 roku Paulina Matysiak została zawieszona w prawach członka jej macierzystego ugrupowania Razem, a w dodatku – na mocy decyzji prezydium klubu parlamentarnego Lewicy – zawieszono ją na trzy miesiące w prawach członka klubu. Jako przyczynę wskazano "działanie niezgodne z interesem klubu".

We wrześniu zawieszenie przedłużono o kolejne trzy miesiące. Przyczyną tej decyzji była współpraca Matysiak z posłem PiS Marcinem Horałą w ramach projektu "Tak dla Rozwoju".

Z kolei 10 października 2024 poseł Lewicy została odwołana z komisji infrastruktury głosami posłów koalicji rządzącej. Za taką decyzją opowiedziało się czterech posłów Razem.

