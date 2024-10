Planeta płonie, a Księżyc stygnie

Za pandemii to co chwila byliśmy zaskakiwani rewelacjami co do niesamowitych skutków, które powoduje wiadomy wirus.

Egzemplifikacją tego jest do dziś nierozstrzygnięty dylemat, czy wirus podwyższa, czy obniża męskie libido. Ale przychodzą nowe rewelacje, co dość dziwi. Dziwi, bo wyszukiwanie różnych pocovidowych subtelności przychodzić powinno