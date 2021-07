TSUE: Polska ma natychmiast zawiesić działanie Izby Dyscyplinarnej

Decyzję podjęła wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta. Ta sama sędzia jakiś czas temu podjęła decyzję konieczności wstrzymania prac kopalni w Turowie.

W środowej decyzji wiceprezes TSUE czytamy: "W wydanym dziś (w środę) postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta, uwzględniła wszystkie wnioski Komisji (Europejskiej) do czasu wydania ostatecznego wyroku. (...) Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego".

Trybunał wyda wyrok co do istoty sprawy w terminie późniejszym. Postanowienie w przedmiocie środków tymczasowych nie przesądza kwestii powództwa głównego – podaje tvn24.pl.

Skarga KE

Decyzja TSUE to odpowiedź na skargę Komisji Europejskiej. W komunikacie unijnego Trybunału wskazano, że podniesione przez Komisję Europejską "zarzuty faktyczne i prawne uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych" dotyczących funkcjonowania tego organu.

"#TSUE jednoosobowo (s. Rosario Silda de Lapuerta) uznała, że zobowiąże Polskę do wyłączenia nie tylko ID SN, ale i IKNiSP SN na 2 godziny przed wyrokiem #TK dotyczącym, czy TSUE w ogóle może takie rozstrzygnięcia podejmować. Czy w następnym kroku zechce TSUE wyłączyć Sejm czy TK?" – komentuje wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Dziś sprawę pytania Izby Dyscyplinarnej rozpatruje Trybunał Kontytucyjny. Chodzi o wykonywanie środków tymczasowych unijnego Trybunału, które dotyczą funkcjonowania sądownictwa w Polsce.

