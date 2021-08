Wypadek na Wiśle. Zaginął polityk PSL

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 18. Do zdarzenia doszło na Wiśle na wysokości Świniar (gm. Słubice) i Kępy Polskiej (gm. Bodzanów). To tam trzech mężczyzn, którzy wędkowali, wpadło do rzeki.

Dwóch z nich na szczęście udało się szybko uratować. Jednego wyciągnęli z rzeki świadkowie zdarzenia, a drugiego strażacy, którego wezwano na miejsce wypadku.

Służby do późnych godzin wieczornych poszukiwały trzeciego z mężczyzn, ale bezskutecznie. W akacji wzięli udział strażacy z OSP Słubice, OSP Dobrzyków, OSP Kępa Polska, OSP Słupno, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Płocka u Legionowa. W poszukiwaniach wykorzystano sześć łodzi ratunkowych do przeczesywania terenu.

Zaginął polityk PSL

Prokuratura Rejonowa w Płocku potwierdziła dzisiaj, że zaginiony mężczyzna to Mariusz Bieniek, starosta płocki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wczorajsze poszukiwania przerwano w nocy i wznowiono w poniedziałek rano. Marcin Policiewicz, zastępca prokuratora rejonowego Prokuratury Rejonowej w Płocku przekazał, że "konieczne są oględziny łódki, która znajduje się na łasze na Wiśle".

Prokuratura wszczyna śledztwo celem wyjaśnienia przyczyn wypadku. Prowadzić będzie też dalsze postępowanie – informuje Tygodnik Płocki.

Czytaj też:

"Sytuacja jest katastrofalna". PSL składa wniosek o odwołanie ministra rolnictwa