Czy możliwa jest kontrrewolucja? Dziś "Polska Do Rzeczy"

Co dalej w relacjach z Izraelem? Jak powinna zareagować Polska? Co czeka Afganistan i Stany Zjednoczone? Między innymi na te pytania odpowiadali ostatnio Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lisicki w poprzednim odcinku programu "Polska Do Rzeczy".

Ostatnie wystąpienia Lapida skomentowali w dzisiejszym odcinku "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Kiedyś można było powiedzieć, że tylko zatwardziali antysemici mogą sobie wyobrazić, że człowiek może do tego stopnia upaść jak Jair Lapid, a tymczasem on swoją hucpą i bezczelnością jest przekonany, że ma do tego prawo – ocenił redaktor naczelny "Do Rzeczy".

– Na pewno jest przekonany, że wzbudza zachwyt tym, co mówi i pewnie w jakiejś części tak jest. Zastanawiam się, bo Izrael był bardzo propolskim krajem, ale co się stało? Cezary Kaźmierczak uważa, że to się zmieniło po napływie Żydów z Rosji. I to jest prawda. Lapid jest tego przykładem. To elektorat, który niesie skrajną nienawiść i szowinizm. Jak zobaczymy na zimno postępowanie skrajnych syjonistów, to oni się bardzo wiele od NSDAP nauczyli. Cały zespół promowanych przez nich wartości, akcentowania krzywd. Całe wychowanie hitlerowskie było osadzone na tym, jak Niemcy byli krzywdzeni – mówił Ziemkiewicz.

