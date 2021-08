Zmiany we władzach Warszawy. Kiedy nowy zastępca Trzaskowskiego?

Zastępca Rafała Trzaskowskiego odchodzi do sektora prywatnego. Wiceprezydentem Warszawy będzie tylko do końca sierpnia – poinformowała jakiś czas temu "Gazeta Wyborcza". Według ustaleń "GW", Soszyński swoją dalszą karierę zawodową zamierza związać z biznesem.

Soszyński był wskazany na to stanowisko przez Platformę Obywatelską. "Wprost" dotarł do informacji, że kwestia następcy pracującego w ratuszu od grudnia 2018 r. samorządowca powinna rozstrzygnąć się do końca bieżącego tygodnia. Jak dodatkowo informuje portal, Rafał Trzaskowski chce znaleźć zastępcę na to stanowisko jeszcze zanim rozpocznie się Campus Polska.

– W piątek 27 sierpnia w Olsztynie startuje Campus Polska, a Rafał ma się pojawić na miejscu już w czwartek wieczorem. Założenie jest takie, że jeszcze przed wyjazdem chciałby mieć sprawę następcy Soszyńskiego odhaczoną i na Campusie spokojnie zająć się innymi sprawami. Tu wszystko zależy od Platformy – mówi źródło "Wprostu".

Zarobki wiceprezydentów

W ubiegłym roku Wirtualna Polska ujawniła oświadczenia majątkowe władz stolicy. Kwoty zrobiły spore wrażenie. Zarobki zastępców Rafała Trzaskowskiego za 2019 r. oscylowały wokół 300 tys. zł.

Robert Soszyński, odpowiedzialny wówczas za infrastrukturę drogową i gospodarkę nieruchomościami, zarobił w 2019 roku jako wiceprezydent stolicy 278 493,84 oraz 52 510,34 zł jako członek rady nadzorczej Kolei Mazowieckich.

Dla porównania z oświadczenia majątkowego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wynikało wówczas, że otrzymał 151 837,59 zł.

