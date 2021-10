Błaszczak spotka się z ministrem obrony Turcji

Jak informuje MON, rozmowy ministrów obrony obejmą m.in. dwustronne relacje wojskowe oraz współpracę w ramach NATO. "Poruszone zostaną również tematy z obszaru modernizacji technicznej i współpracy zbrojeniowej. Omówiona zostanie także sytuacja bezpieczeństwa w regionie z uwzględnieniem kwestii przepływu migracyjnego" – podano.

Misja polskich żołnierzy w Turcji

W tym roku Wojsko Polskie rozpoczęło nową misję w Turcji. Polski Kontyngent Wojskowy działa w ramach Dostosowanych Środków Bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji. Prowadzi działania związane z pozyskiwaniem i wymianą informacji w obszarze wschodniego akwenu Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego. Jednocześnie współdziała z zespołami morskimi NATO.

Do głównych zadań PKW należy wykonywanie lotów patrolowo-rozpoznawczych, przekazywanie materiałów i opracowań z realizowanych lotów do Dowództwa Sił Morskich NATO oraz reagowanie na wszelkie zakłócenia ze strony przeciwnika. Trzon kontyngentu tworzy Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Tureckie drony dla polskiej armii

MON przypomina, że w maju br. podpisana została umowa, której przedmiotem jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP 4 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych klasy MALE Bayraktar TB2. W skład każdego zestawu wchodzi 6 uzbrojonych dronów Bayraktar TB2. Łącznie na stan Sił Zbrojnych RP wejdą 24 BSP. Bayraktar TB2 to taktyczny bezzałogowy system powietrzny klasy MALE zdolny do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych oraz misji bojowych za pomocą kierowanych pocisków przenoszonych na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami. Pierwszy zestaw bezzałogowców trafi do Sił Zbrojnych RP do końca 2022 r. Całość zamówienia zostanie zrealizowana do końca 2024 r.

