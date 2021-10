Proces byłej poseł za głosowanie "na dwie ręce". To urzędniczka Kancelarii Premiera

Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia.

Kariera Zwiercan

W kwietniu 2016 roku Małgorzata Zwiercan, jako poseł Kukiz'15, miała zagłosować za swojego partyjnego kolegę – nieżyjącego już Kornela Morawieckiego. Kobieta – według doniesień medialnych – przyznała się do winy, twierdząc, że postąpiła tak, ponieważ "wiedziała, że tak chciałby zagłosować Morawiecki". Głosowanie dotyczyło wyboru sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, a parlamentarzystka w imieniu marszałka-seniora wstrzymała się od głosu

Zwiercan została wykluczona z ruchu Pawła Kukiza i wraz z Kornelem Morawieckim przeszła do sejmowego koła Wolni i Solidarni, którego marszałek był szefem. Przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku deputowana zapisała się do Prawa i Sprawiedliwości. Z list wyborczym tej partii politycznej nie weszła jednak do Sejmu. Karierę postanowiła kontynuować więc w Kancelarii Premiera. Została ekspertem w biurze Prezesa Rady Ministrów, czym chwaliła za pośrednictwem znanego portalu branżowym Linkedin.

Zarzut przekroczenia uprawnień

O wyznaczeniu rozprawy w sprawie Małgorzaty Zwiercan na poniedziałek, 25 października na godz. 12:00 poinformowało portal wp.pl biuro Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sprawa trafiła do warszawskiej Prokuratury Okręgowej w grudniu 2018 roku. Śledczy przedstawili Małgorzacie Zwiercan zarzut przekroczenia uprawnień służbowych poprzez skorzystanie z karty do głosowania innego posła i oddanie głosu za niego. Była posłanka nie przyznała się do zarzucanego czynu i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Jednocześnie za jej zgodą media w komunikatach mogą podawać pełne imię i nazwisko.

Głosowała "na cztery ręce", teraz startuje z list PiS. Kukiz uderza w rządzących

Posłanka zrzeka się immunitetu. Głosowała "na dwie ręce"