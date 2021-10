"Wyjątkowa chwila". Premier: To największy taki program w czasach wolnej Polski

Podczas konferencji prasowej w Nidzicy premier Mateusz Morawiecki zaprezentował Program Inwestycji Strategicznych przygotowany w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

"To dla mnie optymistyczny moment"

– Dziś jest szczególny dzień, kiedy możemy otworzyć nową księgę inwestycji lokalnych. To dla mnie optymistyczny moment, gdyż jest to dobra odpowiedź na kryzys – zaczął szef rządu. – Pokazujemy, że naprawione finanse publiczne umożliwiły nam budowę fundamentu do skoku w nowoczesny i szybki wzrost gospodarczy. Dzisiejsze wyniki, są potwierdzeniem skuteczności tego bezprecedensowego programu dla samorządów – podkreślał.

Premier Morawiecki wskazywał, że Polski Ład to program, który ma szansę zmienić oblicze polskich miast, wiosek, miasteczek, powiatów czy gmin. – Pokazuje nam, że możemy iść do przodu z perspektywą rozwoju – dodawał.

"Nie damy się dyskryminować"

Szef rządu podkreślał ponadto, że program inwestycji dla samorządów o wielkości pow. 23 mld zł to "największy taki program w czasach wolnej Polski". – Pokazujemy, że można tworzyć miejsca pracy i zaproponować taki rozwój gospodarczy, który jest równy dla wszystkich, dla gmin i powiatów w całej Polsce – mówił Morawiecki.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier zapowiedział, że Polska nie da się dyskryminować. – Będziemy walczyć o równe warunki Polski w Unii Europejskiej – podkreślił i dodał, że już za kilka tygodni rusza kolejny nabór rządowego programu Polski Ład.

Program Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia samorządów. Program ma pomóc odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19 oraz pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski. Przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego i związków JST. Mają one otrzymać nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła czy gospodarowanie odpadami.

Operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

