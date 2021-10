Morawiecki: Komisja Europejska przystawia Polsce pistolet do głowy

Szef polskiego rządu udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikowi "Financial Times".

"Pistolet do głowy"

– Komisja Europejska stawia Polsce żądania, przystawiając jej pistolet do głowy – stwierdził w brytyjskiej prasie Mateusz Morawiecki. Premier wezwał Brukselę, aby – jeżeli chce rozwiązać spór wokół praworządności – wycofała groźby sankcji prawnych i finansowych.

Szef rządu w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek zapowiedział również, że do końca tego roku zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, którą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za nielegalną. Ostrzegł jednak, że jeżeli Komisja Europejska "rozpocznie trzecią wojnę światową", wstrzymując pieniądze Polsce, to on "będzie bronił polskich praw wszelką bronią, jaka jest w dyspozycji".

Jak napisał dziennik "Financial Times", Komisja Europejska zagroziła Polsce sankcjami po tym, jak Trybunał Konstytucyjny na początku października tego roku orzekł, że kluczowe elementy prawa unijnego są niezgodne z Konstytucją RP.

"Będziemy się bronić"

– Jeśli ktoś będzie nas atakował w sposób zupełnie niesprawiedliwy, będziemy się bronić w każdy możliwy sposób. Czujemy, że podejście Brukseli już jest dyskryminujące i przypomina dyktat. Jeżeli to będzie jeszcze gorsze, to będziemy musieli przemyśleć naszą strategię – powiedział Morawiecki.

Premier określił spotkanie z unijnymi przywódcami – kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, które odbyło się w zeszłym tygodniu, jako "bardzo satysfakcjonujące". Szef polskiego rządu miał przedstawić na nim argumentacje Prawa i Sprawiedliwości, że to Unia Europejska "przekracza swoje kompetencje prawne".

Morawiecki zaznaczył, że jeżeli KE chce znaleźć kompromis w sporze z Warszawą, to musi cofnąć wrześniową decyzję o tym, by domagać się od Polski naliczanej codziennie grzywny, dopóki nie wdroży szeregu orzeczeń unijnego Trybunału Sprawiedliwości związanych z reformą sądownictwa.

Czytaj też:

Suwerenność czy euromaskaradaCzytaj też:

"Łączy was nienawiść do Europy". Verhofstadt atakuje polskiego premiera