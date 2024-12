"Czeka nas wiele bitew". Morawiecki: Postanowiłem wręczyć Meloni prezent

W trakcie festiwal Atreju 2024 w Rzymie premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła, że zrezygnuje z przywództwa w partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jednocześnie zapowiedziała, że udzieli poparcia byłemu polskiemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Oficjalne przekazanie władzy w EKR ma nastąpić w styczniu.

O tym, że to właśnie podczas konferencji Atreju Giorgia Meloni odniesie się do przyszłości Mateusza Morawieckiego na czele Europejskich Konserwatystów i Reformatorów informował już przed kilkoma dniami włoski dziennik "Il Giornale".

Morawiecki: Razem pokonamy Mordor

Były polski premier zdradził, że podarował Giorgii Meloni prezent. Był to egzemplarz "Władcy Pierścieni", jednej z najpopularniejszych powieści w historii literatury.

"Postanowiłem przypomnieć Giorgii Meloni nasze spotkanie z 2023 roku i wręczyć jej mały prezent... Walka ze złem trwa. Czeka nas wiele bitew, ale wspólnie pokonamy Mordor…" – napisał Morawiecki na swoim koncie na Facebooku.

"Make Europe Great Again"

W niedzielę w wygłoszonym podczas konferencji przemówieniu były premier mówił o tym, że Europa musi się obudzić, aby znów poczuła swoją wielkość.

Jak podkreślał, to także tu, w Europie, powstała współczesna nauka. Wspominając tak wspaniałe umysły, jak Leonardo da Vinci, Maria Skłodowska czy Albert Einstein wskazywał, że jesteśmy ich spadkobiercami i ponosimy wobec nich odpowiedzialność. – Mamy wspaniałą przeszłość i możemy mieć wspaniały przyszłość. To, co zrobimy za naszego żywota, będzie trwało przez wieki. Europa jest najlepszym miejscem na całym świecie – wiemy to. Sprawmy, by Europa znów była wielka – apelował.

Polityk PiS mówił również, że Europa potrzebuje dziś innowacji oraz silnych i dynamicznych gospodarek, renesansu przemysłu europejskiego. Zaznaczał przy tym, że "Mega Europa" nie jest marzeniem, a planem.

