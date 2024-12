Morawiecki: Koalicja nieudaczników. Oto ich porażki

13 grudnia minął rok od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Politycy dokonują autorskich podsumowań. Takie podsumowanie przedstawił też były premier Mateusz Morawiecki.

– Podsumujmy wspólnie rok rządów nieszczęsnej koalicji nieudaczników, koalicji 13 grudnia. Zlikwidowali programy inwestycji dla samorządów. Osłabili polską gospodarkę. Wyhamowali strategiczne projekty rozwojowe. Rozpoczęli wojnę z nauką. Rozpoczęli wojnę z Narodowym Bankiem Polskim. Rozwalili media publiczne. Siłowo przejęli Polską Agencję Prasową i zafundowali nam monstrualnych rozmiarów deficyt budżetowy. A przede wszystkim nie zrealizowali ogromnej większości swoich obietnic wyborczych – wylicza polityk PiS.

– Nie brzmi to dobrze. Pozostaje mieć nadzieję, że za rok ta koalicja nieudaczników pozostanie już tylko przykrym wspomnieniem – podsumował były szef rządu.

Sondaż: 56 proc. badanych negatywnie ocenia rok rządów Tuska

W sondażu przeprowadzonym przez pracownię Pollster na zlecenie "Super Expressu" sprawdzono, jak Polacy oceniają ten miniony rok. Większość, 56 proc., wskazało, że źle. Tylko 34 proc. respondentów odparło, że dobrze. Zdania na ten temat nie ma 10 proc. badanych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 25-26.11.2024 roku metodą CAWI na próbie 1015 dorosłych Polaków.

Hołownia: Mamy jeszcze trzy lata, żeby wywiązać się z obietnic

– Dzisiaj mamy rocznicę rządu – mówił w piątek w Pabianicach lider Polski 2050 i kandydat tego ugrupowania na prezydenta. Jak podkreślił, w dniu tym wielu ministrów podsumowuje miniony rok. On również pokusił się o takie podsumowanie. – Sporo jest rzeczy, które udało się zrobić. Mogę je wymieniać w obszarach, za które my odpowiadamy: w klimacie, w różnych innych miejscach, gdzie jesteśmy, w środkach europejskich – wyliczał.

Hołownia wskazywał, że wiele procesów zostało zaczętych, wiele ustaw jest uchwalonych i one dopiero wejdą w życie. – Jako marszałek mogę powiedzieć, że połowę ustaw z rządu, które uchwaliliśmy w ubiegłym roku, uchwaliliśmy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, więc one do obrotu dopiero teraz wchodzą – tłumaczył.

Zadając pytanie, czy można było to zrobić wcześniej, przyznał, że "pewnie można było". – Ale dobrze, że te rzeczy, które zostały zrobione, zostały zrobione – dodał.

Polityk podkreślił jednocześnie, że jest sporo tych rzeczy, które nie zostały zrobione. – Mamy jeszcze trzy lata, żeby je zrobić i się wywiązać z tych obietnic, które były złożone – stwierdził.

