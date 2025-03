"Najostrzejszy wywiad z Morawieckim w historii". Jak poradził sobie były premier?

Na początku wywiadu prowadzący zapowiedział, że będzie on dotyczył jedynie tematów gospodarczych. Rozmowa trwa ponad dwie godziny i dotyczy wielu aspektów ekonomicznych. Twórca kanału wielokrotnie polemizował z byłym premierem i zadawał mu niewygodne pytania.

Ceny mieszkań, polityka NBP i świadczenia socjalne

Jedną z pierwszych poruszanych w wywiadzie kwestii był temat wysokich cen mieszkań

. Prowadzący pokazał wykres, z którego wynika, że ceny mieszkań w Polsce w trakcie rządów Mateusza Morawieckiego rosły w szybkim tempie w porównaniu do innych krajów europejskich. Następnie zapytał swojego gościa o przyczynę tej sytuacji.

– W Niemczech miało miejsce wypłaszczenie gospodarki, nastąpiła tam stagnacja. U nas ten ostatni impuls na pewno miał związek z tym kredytem, który został wdrożony, ale też z jego charakterem. Naszym programem był dwuprocentowy kredyt na pięć lat dla 50 tysięcy małżeństw bądź klientów rocznie. Nowa władza ograniczyła to do 15 tysięcy na jeden rok. Wtedy nastąpiło natychmiastowe podniesienie cen na rynku nieruchomości – tłumaczył Morawiecki.

Twórca kanału "Nam Zależy" zwrócił uwagę, że polityka Narodowego Banku Polskiego sprzyjała rządom PiS.

– W najbardziej dojrzałych krajach, takich jak chociażby Stany Zjednoczone, ich centralny bank FED ma wpisane dwa cele: walkę z inflacją i walkę z bezrobociem. W charakterystyce makroekonomicznej to są dwa kluczowe cele. W polskiej konstytucji tego zabrakło – jest tylko walka z inflacją. Dlatego często toczyłem pośredni spór z kierownictwem banku centralnego, ponieważ dla mnie była najważniejsza była walka z bezrobociem – wyjaśniał były premier.

W trakcie rozmowy nie zabrakło też tematu programu 500 i 800 plus. Prowadzący podał przykład z Islandii, gdzie świadczenie społeczne jest zależne od zarobków. – Jeżeli ktoś zarabia dużo, to nie dostanie tyle, co ten najbiedniejszy. To chyba byłoby bardziej sprawiedliwe społecznie – zasugerował.

– Generalnie tak, ale wartością, która się z tym kłóciła i kłóci do dzisiaj w dyskusjach, jest to stygmatyzowanie, o którym powiedziałem. Generalnie jestem za tym, aby zamożni nie pobierali tych świadczeń lub ich otrzymywać. Baliśmy się jednak stygmatyzowania tych, którzy to świadczenie pobierali i dlatego staraliśmy się, aby było to świadczenie powszechne – odpowiedział Morawiecki.

Morawiecki: Doceniam niezależne media

Po udzieleniu wywiadu polityk PiS zarekomendował go na portalu X. Podkreślił, że ceni wolność słowa i rozmowę z niezależnymi mediami.

"Rozmowa na kanale »Nam Zależy« była jedną z tych »1000 bitew«, o których mówiłem jesienią zeszłego roku podczas wielkiej konwencji PiS. Bitew, które musimy stoczyć, żeby odbić Polskę z rąk ludzi nie mających na nią pomysłów. Ani ambicji. Doceniam niezależne media – zwłaszcza internetowe. Chętnie odwiedzam różne redakcje, programy i twórców, aby dotrzeć z moimi ideami do jak najszerszego grona odbiorców. Nie musimy się ze sobą zgadzać w każdym punkcie, ważne jednak, byśmy wspólnie szukali najlepszych rozwiązań. Dla Polski!" – napisał były premier.

