Ceny mieszkań w dół? Jest nadzieja dla kupujących

W najnowszym badaniu indeksu nastrojów deweloperskich (IND) przeprowadzonym przez portal Tabelaofert.pl wzięło udział ponad 200 firm deweloperskich z całego kraju. Jego wynik jasno pokazuje znaczący wzrost liczby deweloperów spodziewających się spadków cen mieszkań.

Deweloperzy przewidują spadek cen mieszkań

– Obecnie niemal co czwarty badany deweloper przewiduje obniżki cen. Deweloperzy, którzy widzą przestrzeń do podwyżek stanowią margines rynku. To zaledwie 3,3 proc. ankietowanych – wskazała Ewa Palus, główny analityk Rednet Property Group.

Zauważyła przy tym, że nastroje znacząco zmieniły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wówczas firmy, które mówiły o wzrostach cen stanowiły ponad 14 procent.

Czeka nas stabilizacja rynku?

Większość deweloperów nie przewiduje, aby spadek cen przełożył się na szybszą sprzedaż. 64,2 proc. firm wskazuje na stabilizację rynku sprzedaży. Jak podkreśliła dyrektor zarządzająca Rednet 24 Katarzyna Tworska, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych miesiącach wydarzyło się coś, co wpłynie na wyniki sprzedażowe.

– Nowy program wspierający zakup mieszkania z pewnością nie zostanie uruchomiony w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, brak również perspektyw na skokowe obniżki stóp procentowych i skokowy wzrost wynagrodzeń, które mogłyby doprowadzić do znacznej poprawy zdolności kredytowej – wymieniała.

Fiasko kredytu 0 proc.

Przypomnijmy, że prace nad zapowiadanym przez Donalda Tuska kredytem 0 proc. utknęły w martwym punkcie. Początkowo powodem był zdecydowany sprzeciw wobec jego prowadzenia Polski 2050 i Lewicy. Politycy tych ugrupowań wskazywali, że doprowadzi on do kolejnego wzrostu cen mieszkań. Sytuację skomplikowała afera wokół wiceministra rozwoju i technologii Jacka Tomczaka. Media ujawniły, że polityk prowadzi kancelarię notarialną, która współpracuje z deweloperami. Jednocześnie jako członek rządu forsował program dopłat do kredytów z pieniędzy podatników.

– Mam nadzieję, że odejście pana ministra, ale przede wszystkim cała dyskusja ostatecznie stawia koniec dla złego projektu, złej polityki pt. kredyt 0 proc., a otwiera szerzej drzwi dla dobrej polityki mieszkaniowej – przyznała w jednym z wywiadów minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska.

