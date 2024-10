Afera w rządzie. Wiceminister składa dymisję

Wirtualna Polska ujawniła, że wiceminister Jacek Tomczak prowadzi kancelarię notarialną, która współpracuje z deweloperami. Jednocześnie jako członek rządu forsuje program dopłat do kredytów z pieniędzy podatników.

"Dzisiejsze doniesienia traktuję bardzo poważnie, dlatego w trybie pilnym wezwałem wiceministra Jacka Tomczaka do złożenia wyjaśnień i odniesienia się do postawionych w tekście zarzutów. Sprawę zbadamy dogłębnie, bez zamiatania pod dywan" – zapowiedział minister Krzysztof Paszyk, bezpośredni przełożony Tomczaka.

Wcześniej sprawę skomentował Adam Bodnar. – Dajmy szansę panu ministrowi, żeby się wytłumaczył, żeby pojawiło się jakieś ustosunkowanie do tego tekstu – mówił w programie "Tłit" minister sprawiedliwości. – To, co dla mnie jest bardzo istotne, to że jestem członkiem Rady Ministrów. Uważam, że jeśli jest się członkiem Rady Ministrów to jest to gra zespołowa, w której obowiązuje pewne reguły – zaznaczył.

Dymisja wiceministra

Jak ustalili dziennikarze, Tomczak rozmawiał z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Według polityków partii, działalność wiceministra nie mieści się w standardach postępowania działaczy PSL. W wyniku rozmowy z szefem ugrupowania Tomczak postanowił złożył rezygnację.

Co ustalili dziennikarze

Oprócz bycia politykiem, Jacek Tomczak prowadził kancelarię notarialną w latach 2004-2013. Wrócił do tej aktywności w lutym 2019 roku – podaje Wirtualna Polska, powołując się na Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. "Tomczak przez lata zarabiał na bliskiej współpracy z deweloperami. Łącznie namierzyliśmy w księgach wieczystych 3601 aktów notarialnych w nowych budynkach oddawanych przez deweloperów. Dotyczą one sprzedaży 1717 lokali. (...) Dotarliśmy do ksiąg wieczystych, które łączy jedno: związane z nimi akty notarialne zostały sporządzone w kancelarii Jacka Tomczaka – przez niego samego, jego żonę albo ich współpracowników" – informuje portal. Chodzi o nieruchomości z Poznaniu, Swarzędzu oraz okolicach.

