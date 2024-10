Niejasne powiązania ministra z deweloperami. "Walczy o dopłaty do kredytów"

– Polacy inwestują w mieszkania m.in. dlatego, żeby uciekać ze środkami przed inflacją (…). Założenie jest takie, że nie stracą, czyli ceny rosną – ta wypowiedź wiceministra rozwoju i technologii Jacka Tomczaka z Sejmu, dotycząca programu "Kredyt na start", wywołała burzę. "Jeśli ktoś mówi, że jest przeciwnikiem 'Kredytu na start', to jest de facto przeciwnikiem wspierania rodzin" – przekonywał polityk Trzeciej Drogi. Widać, że Tomczak jest wielkim zwolennikiem programu dopłat.

Tymczasem eksperci ostrzegają, że rozwiązania te doprowadzą właśnie do wzrostu cen mieszkań, a najbardziej zyskają na nich nie zwykłe rodziny, ale deweloperzy.

Zaskakujące ustalenia

Oprócz bycia politykiem, Jacek Tomczak prowadził kancelarię notarialną w latach 2004-2013. Wrócił do tej aktywności w lutym 2019 roku – podaje Wirtualna Polska, powołując się na Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. "Tomczak przez lata zarabiał na bliskiej współpracy z deweloperami. Łącznie namierzyliśmy w księgach wieczystych 3601 aktów notarialnych w nowych budynkach oddawanych przez deweloperów. Dotyczą one sprzedaży 1717 lokali. (...) Dotarliśmy do ksiąg wieczystych, które łączy jedno: związane z nimi akty notarialne zostały sporządzone w kancelarii Jacka Tomczaka – przez niego samego, jego żonę albo ich współpracowników" – informuje portal. Chodzi o nieruchomości z Poznaniu, Swarzędzu oraz okolicach.

"Tomczak i jego kancelaria sporządzali zarówno umowy przedwstępne i umowy deweloperskie (zawierane jeszcze przed zbudowaniem budynku), jak i późniejsze umowy przeniesienia własności lokalu na nabywcę (po ukończeniu inwestycji). Stąd przy jednej nieruchomości możliwe są dwie umowy rozłożone w czasie" – opisuje WP.

W sumie dziennikarze znaleźli umowy sporządzone przez Jacka Tomczaka, jego żonę lub jego współpracowników w 24 inwestycjach. "Rekord to 286 na 293 akty notarialne dla budynku przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu. 220 na 227 umów Tomczakowie sporządzili w budynku przy pl. Unii Lubelskiej. W czterech innych ponad 100 umów" – czytamy.

