Morawiecki o błędach Zełenskiego. "Nie ciągnie się tygrysa za wąsy"

– Podtrzymuję tę opinię co do niego jako człowieka, który walczył w pierwszych miesiącach i latach o suwerenność Ukrainy w sposób bardzo dzielny, mając tylko 2-3 sojuszników – stwierdził były szef rządu w RMF FM pytany o to, czy nadal, tak jak w pierwszych miesiącach rosyjskiej agresji, docenia postawę Wołodymyra Zełenskiego. Jednocześnie zarzucił ukraińskiemu przywódcy "gigantyczne błędy".

– Nie zgadzam się z polityką Zełenskiego wobec Europy i Polski. Powinien wiedzieć, że niepodległość do dzisiaj mogła przetrwać dzięki krwi żołnierzy ukraińskich, ale trzeba dodać – dzięki wsparciu Ameryki – deklarował poseł Prawa i Sprawiedliwości. Nie chciał też przesądzać, czy Stany Zjednoczone na dobre wycofały wsparcie dla broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainy czy to tylko wywieranie na Kijów presji negocjacyjnej.

"Czas na dogadanie się"

Mateusz Morawiecki ocenił, że Ukraina ma zasoby broni i amunicji na około 6 miesięcy dalszej walki. – Zełenski ma czas, żeby siąść do stołu, naprawić swój błąd sprzed tygodnia – dodał, nawiązując do sporu prezydenta Ukrainy z Donaldem Trumpem i J.D. Vancem w Gabinecie Owalnym Białego Domu. – Jeżeli ktoś całkowicie zależy od swojego partnera, musi znać jego priorytety – przekonywał były premier.

– Polityka międzynarodowa jest szczególnie brutalna, jest rodzajem dżungli – opisywał wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. – Jeżeli w tej dżungli nie umiemy się poruszać, z prawej zaatakuje nas kobra, a z drugiej tygrys, z którym byliśmy zaprzyjaźnieni – ostrzegał. Następnie zachowanie Wołodymyra Zełenskiego wobec amerykańskich sojuszników porównał do "ciągnięcia tygrysa za wąsy". Morawieckie zarzucił też Zełenskiemu niewłaściwy język ciała, dowodzący chęci konfrontacji, a nie dogadania się z Trumpem.

