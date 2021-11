Podwyżki w Krakowie. Prezydent i radni otrzymają większe pieniądze

Pod koniec września prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zgodnie z nowym prawem wyższe zarobki będą otrzymywali: prezydent oraz byli prezydenci, radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, pracownicy samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, a także członkowie stałych organów wyborczych tj. członkowie Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarze wyborczy.

Ponad 20 tys. zł dla prezydenta

Powołując się na nowe prawo, radni Krakowa zdecydowali o podwyższeniu pensji prezydenta miasta do kwoty 20 tys. 41 zł brutto. Uchwalono również podwyżkę diet radnych, które wzrosną z 2 tys. 684 zł netto, do kwoty ok 4 tys. zł.

Radni wskazują, że pensja prezydenta tak dużego miasta jak Kraków, powinna być wyższa i podobna do wynagrodzenia managera w dużym przedsiębiorstwie, gdzie zarządza się ogromnym budżetem. Radni przypominają, że w 2018 roku uposażenie włodarzy miast zostało obniżone o 20 proc. Zaznaczyli jednocześnie, że zdecydowali się na podwyżkę diet, gdyż były one na tym samym poziomie od 2002 roku.

– Przez dość długi czas wynagrodzenie prezydenta i diety radnych utrzymywały się na tym samym poziomie. Dostrzegł to i zmienił ustawodawca – mówił szef klubu PiS Włodzimierz Pietrus.

Wielkie pieniądze dla Krakowa

Pod koniec października prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i poseł PiS Małgorzata Wassermann poinformowali, że miasto otrzyma rekordową kwotę środków, wypłacanych w ramach Polskiego Ładu.

Miasto otrzyma od rządu ponad 134 mln zł na inwestycje i będzie to jedna z największych dotacji w kraju. Najwięcej z tej kwoty pochłonie budowa Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, na którą miasto otrzymało 99 mln zł. Na budowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej przeznaczone będzie 30 mln złotych dofinansowania, a na zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" 5 mln zł.

