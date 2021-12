Rząd rozważa obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 dla służb mundurowych

We wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki odniósł się do informacji dotyczących wprowadzenia ewentualnych obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 w kolejnych, oprócz medyków, grupach zawodowych.

– Rozważamy również obowiązkowe szczepienia dla służb mundurowych i decyzje w tej sprawie również w niedługim czasie zapadną – przekazał. – To skalowanie kolejnych ewentualnych grup, które będą wchodzić do obowiązkowego szczepienia, bądź kolejnych obostrzeń, jest wprost zależne, wprost proporcjonalne do tych podstawowych kryteriów, (...) parametrów, które obserwujemy – dodał.

Morawiecki powiedział, że wkrótce wymóg zaszczepienia przeciwko COVID-19 będzie dotyczył personelu medycznego. 23 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19.

Śmiertelne żniwo COVID-19

Prezes Rady Ministrów przypomniał, że choroba COVID-19 zbiera śmiertelne żniwo w większości wśród osób niezaszczepionych.

– My dziś rano dyskutując podczas Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego właśnie sprawy covidowe omawialiśmy kwestie, jak działają te nasze obostrzenia. Otóż ostatnich parę dni daje pewną nadzieję, ponieważ mamy spadek zachorowań. Mamy jednocześnie też duży spadek hospitalizacji, ale jednocześnie cały czas utrzymujący się wysoki poziom zgonów – zauważył premier.

We wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że trwają rozmowy dotyczące obowiązkowego szczepienia w kolejnych grupach zawodowych. Rzecznik MZ był pytany, czy rząd bierze pod uwagę wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla wszystkich i czy minister Adam Niedzielski popiera ten pomysł. – Rozmawiamy o takich ewentualnościach, ale nie na dzień dzisiejszy. Dziś rozmawiamy o szczepieniu kolejnych grup – powiedział Andrusiewicz.