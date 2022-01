Facebook usunął profil Konfederacji. "Nie ma zgody"

"Otrzymałem informację o tym, że @Meta planuje dziś zdjąć fanpage @KONFEDERACJA_. Możemy mieć różne poglądy, nie ma zgody na równych i równiejszych w sieci. @CyfryzacjaKPRM @Andruszkiewicz1" – napisał na Twitterze Cieszyński, który w Kancelarii Premiera zajmuje się cyberbezpieczeństwem.

Zablokowany profil

Blokada konta Konfederacji stała się faktem. Oficjalnym powodem ma być "złamanie regulaminu dot. informacji o COVID-19". Chodzi o posty dotyczące pandemii koronawirusa, polityki lockdownów oraz szczepień preparatem przeciw COVID-19.

Portal społecznościowy miał kilkukrotnie upominać administratorów strony i ostrzegać o banie. Fanpage śledziło ponad 671 tys. użytkowników Internetu. To najwięcej ze wszystkich parlamentarnych partii politycznych w Polsce – zauważył poseł Robert Winnicki. "Największy profil polskiej partii politycznej na Facebooku, profil Konfederacji, ma zostać dziś usunięty przez administrację portalu. Globalne korporacje po raz kolejny uderzają w wolność słowa i demokrację. To totalizm w XXI wieku, z którym trzeba za wszelką cenę walczyć" – mogliśmy przeczytać we wpisie prezesa Ruchu Narodowego na Twitterze.

Do sprawy odniósł się też m.in. prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" i Straży Narodowej Robert Bąkiewicz. "Tak wygląda realizacja globalnych rewolucyjnych interesów. Niszczy się tych, którzy tych interesów nie podzielają i się im sprzeciwiają. Żądamy od państwa polskiego realizacji polskich interesów – należy przywrócić jurysdykcję prawną nad globalnymi społecznościówkami" – napisał działacz środowiska narodowego.

Kłopoty Konfederacji

Już na początku grudnia ub.r. Konfederacja informowała o cenzurze, która miała spotykać polityków ugrupowania w sieci. Natomiast w listopadzie 2020 roku Facebook usunął konto Janusza Korwin-Mikkego, obserwowane przez prawie 800 tys. użytkowników.

Gwarancję swobody wyrażania opinii w ramach dostępnych środków przekazu gwarantuje polska Konstytucją w art. 14, 25 i 54. Jest tam mowa m.in. o zakazie cenzury prewencyjnej.

Projekt Meta

W październiku Mark Zuckerberg przedstawił nową nazwę swojej firmy podczas wydarzenia Facebook Connect. Meta miała lepiej określać to, co technologiczny gigant zamierza robić w najbliższym czasie. Zuckerberg planuje bowiem rozszerzyć zasięg swojej działalności poza media społecznościowe na takie obszary jak rzeczywistość wirtualna.

Zmianie uległa jednak tylko nazwa całej korporacji. Portal społecznościowy dalej znany jest pod nazwą Facebook.

