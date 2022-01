Kraska: Punkty wymazowe będą wykonywać też testy antygenowe

Sejmowa Komisja Zdrowia zajmowała się w środę rozpatrzeniem informacji na temat działań resortu zdrowia w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków w pandemii COVID-19. Wiceminister zdrowia zapowiedział podczas komisji, że punkty, które pobierają wymazy od pacjentów na badnia genowe PCR w kierunku wykrycia SARS-CoV-2 będą również mogły - od przyszłego tygodnia – przeprowadzać testy antygenowe. Będą one również bezpłatne.

–W przyszłym tygodniu wprowadzamy również do punktów, które w tej chwili tylko pobierają wymazy na testy PCR, możliwość (...) testowania antygenowego. Te testy oczywiście się bezpłatne – przekazał Waldemar Kraska. Dodał, że na badanie antygenowe niepotrzebne będzie skierowanie. Przypomniał, że w Polsce obecnie jest 653 punktów wymazowych pobierających materiał do badania PCR, a laboratoriów badających go – 322. Mogą one łącznie w ciągu doby wykonać około 200 tys. badań.

Wkrótce wzrośnie liczba hospitalizacji

Wiceminister odniósł się również do tego, że wariant omikron w tej chwili powoduje wzrost zakażeń – odpowiada za ponad 40 proc. wszystkich przypadków dodatnich w Polsce. – Wariant omikron zaczyna wypierać swojego poprzednika – wariant deltę – zaznaczył.

Zdaniem wiceministra liczba zakażeń w najbliższych dniach będzie jeszcze większa, na co też wskazuje rosnące zlecenia na badania z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Z drugiej strony – jak zaznaczył – sytuacja w szpitalach jest stabilna, choć "należy mieć na uwadze, że szczyt zachorowań za kilkanaście dni przełoży się liczbę osób, które będą musiały być hospitalizowane".

Popularyzacja szczepień i testowanie

Wiceminister przedstawił plan na trwającą właśnie piątą falę epidemii. – Chcemy popularyzować szczepienia, które pełnią zasadniczą rolę, aby uodpornić nasze społeczeństwo, także przed wariantem omikron. Tutaj zasadniczą rolę pełni dawka przypominająca. Dlatego w piątej fali postawiliśmy także, by naszych obywateli w większym stopniu testować – powiedział.

Przypomniał, że resort rozszerzył też możliwość testowania wprowadzając od czwartku możliwość wykonania testu antygenowego, którego wynik jest po 15 minutach również w aptekach. – Aptekarz będzie wpisywał ten wynik. Będzie on ewidencjonowany" - powiedział wiceminister. Dodał, że wzmocniono również opiekę lekarzy POZ nad pacjentami w wieku powyżej 60 lat w izolacji. "Ta grupa wiekowa najbardziej narażona jest na ciężki przebieg i śmierć (...) Ci pacjenci zbyt późno zgłaszali się do szpitali – mówił Waldemar Kraska.