Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP zostały przedłużone w całej Polsce

W lutym szef polskiego rządu podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. "Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu" – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Przedłużenie stopni alarmowych

Nowe zarządzenie zakłada przedłużenie obowiązywania na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP).

"Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni" – przekazano w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stopień CHARLIE–CRP dotyczący bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

MSWiA przekazało, że stopnie alarmowe są sygnałem dla służb, które dbają o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oba stopnie będą obowiązywały na terenie całej Polski do 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.

