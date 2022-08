YouTube usunął kanały Telewizji wRealu24. "System jest wściekły"

Serwis Youtube po raz kolejny uderza w telewizję internetową wRealu24.tv. Tym razem platforma nie zablokowała tymczasowo kanałów należących do serwisu, ale je skasowała.

Na razie nie wiadomo, jaki był powód takiej decyzji administratora serwisu.

"YouTube skasował wszystkie kanały Telewizji wRealu24, system ewidentnie jest wściekły na nas za MARSZ POLSKOŚCI i to, że zgromadziliśmy 15 sierpnia w Warszawie tysiące polskich patriotów. Nie będę udawał, że nie jestem zaskoczony i czekamy na kolejne sztuczne ataki" – komentuje sytuację redaktor naczelny serwisu Marcin Rola.

Blokada strony wRealu

To już kolejna próba ocenzurowania działań serwisu. Wiosną br. decyzją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zablokowane zostały strony internetowe wRealu24.pl oraz wRealu24.tv.

Portale Niezależna podawał wówczas, że ABW zablokowała portale szerzące "rosyjską propagandę na temat przebiegu wojny na Ukrainie".

Blokadą objęto rosyjskie witryny Ria.ru i Lenta.ru, a także adresy takie jak: dziennik-polityczny.com, Rt.com, Ruptly.com, Wicipolskie.pl, Wolnemedia.net. Działania podjęto na mocy decyzji podjętych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Blokada kanału w serwisie YouTube

Dwa lata temu serwis YouTube zablokował kanał telewizji internetowej wRealu24, z powodu – zdaniem redaktora naczelnego serwisu Marcina Roli – wywiadu z prof. Normanem Finkelsteinem.

Jak tłumaczył wówczas Rola, zawieszenie funkcjonowania kanału nie było zasadne.

– Sprawa wygląda tak, że jesteśmy któryś raz zbanowani przez YouTube. Rozmowa z prof. Finkelsteinem, który jest Żydem, nikogo nie obrażała. Pan profesor bronił Polaków i naszej gospodarki. Opowiadał o kwestiach ekonomicznych. W zasadzie wywiad był pretekstem. W sobotę mieliśmy kolejne urodziny kanału, które mogły zgromadzić rzeszę widzów na kanale YouTube. Kiedy transmitowaliśmy protesty w Warszawie dotyczące pseudo pandemii, to mieliśmy 30 tys. widzów na żywo. To dużo – podkreślał we wrześniu 2020 roku dziennikarz.