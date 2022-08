Hejtowała Straż Graniczną. Celebrytka na zdjęciu z politykami PO i Hołownią

Trwa druga edycja organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wydarzenia o nazwie "Campus Przyszłość". W imprezie bierze 1 250 osób. W spotkaniach biorą między innymi ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, poseł PO Krzysztof Brejza, działacz LGBT Bart Staszewski, prof. Magdalena Środa, publicysta Tomasz Terlikowski czy izraelski pisarz Yuval Noah Harari.

Wśród zaproszonych znalazła się również celebrytka-skandalistka Barbara Kurdej-Szatan, która wzięła udział w panelu dotyczącym hejtu. Zaproszenie dla aktorki było o tyle zaskakujące, że Kurdej-Szatan zasłynęła właśnie z hejtowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Z politykami PO i Hołownią

Jak widać w mediach społecznościowych, poza udziałem w panelu (pt. Hejt – fakty i mity, czyli co wiemy o mowie nienawiści, ale boimy się powiedzieć) Kurdej-Szatan rozmawiała także z politykami Platformy (organizatorzy wydarzenia) oraz Szymonem Hołownią.

Na Twitterze pojawiło się zdjęcie aktorki własnie z liderem Polski 2050, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, posłem PO Sławomirem Nitrasem i posłanką Polski 2050 Hanną Gill-Piątek.

"Czy Barbara Kurdej-Szatan otrzymałaby zaproszenie na Campus Polska, gdyby swego czasu nie opluła funkcjonariuszy Straży Granicznej? Śmiem wątpić" – komentuje fotografię dziennikarz Karol Plewa.

"To że Trzaskowski to wyzbyty instynktu patriotycznego kosmopolita, wiedziałem od dawna. Ale Hołownia – mąż oficer Wojska Polskiego, powinien mieć na tyle rozumu, by nie fotografować się z patologią, która obrażała żołnierzy strzegących nas przed prowokacjami Łukaszenki i Putina" – napisał natomiast pisarz Jacek Piekara.

