Uczestnik Campusu krzyczał o neutralności klimatycznej. Trzaskowski: Zakłócajcie dalej konferencje i wywierajcie presję

W piątek ruszyła druga edycja organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wydarzenia o nazwie "Campus Przyszłość".

Campus Polska Przyszłości

Seria debat ponownie odbywa się na uniwersyteckim kampusie w olsztyńskiej dzielnicy Kortowo. Potrwa od 26 sierpnia – 1 września. W imprezie bierze udział 1 250 osób. Jak zdradzili organizatorzy, część z nich stanowią obcokrajowcy. Przygotowano wiele paneli tematycznych.

W pierwszym dniu wystąpił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Inni goście to m.in. poseł PO Krzysztof Brejza, działacz LGBT Bart Staszewski, prof. Magdalena Środa, europoseł Róża Thun, Jerzy Buzek, celebrytka Barbara Kurdej-Szatan, były RPO Adam Bodnar, publicysta Tomasz Terlikowski, Ewa Kopacz czy izraelski pisarz Yuval Noah Harari.

Pytanie o tzw. neutralność klimatyczną

Tymczasem na najważniejszy z sobotnich paneli politycznych przybył Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 i Rafał Trzaskowski wygłosili krótkie wstępy, a następnie odpowiadali na pytania z sali.

Jedno z pytań zadał przedstawiciel organizacji Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Pochwalił się, że jest jedną z osób, które dwa lata temu zakłóciły konferencję Trzaskowskiego w Poznaniu. – Mam do obu panów konkretne pytanie - neutralność klimatyczna, cztery cyfry, zero rozwodzenia się – powiedział.

Następne mężczyzna zwrócił się – jak powiedział – "do tłumu" i zaczął krzyczeć o nadchodzącym wydarzeniu organizowanym przez organizację, której jest członkiem – Wracamy po pandemii! Wracamy z mocą! I będziemy wymagać od polityków tego, by zagwarantowali nam bezpieczną przyszłość – krzyczał do zgromadzonych.

Hołownia: Na rok 2050

Pierwszy do kwestii odniósł się Szymon Hołownia. Wskazał, że chciałby, by Polska była w stanie odejść od węgla do 2040 roku. – Myślę, że do 2035 roku i do 2040 z małymi rezerwami – powiedział. – Natomiast neutralność klimatyczna? Ja bym bardzo chciał, żebyśmy zdążyli na 2050 – dodał.

– Problemem nie jest nasza chęć. Problemem jest to, ile czasu zmarnowano i jaki mamy punkt startu. W 50 roku jesteśmy w stanie mieć mix energetyczny oparty o polski węgiel, polskie słońce i ewentualnie biogaz jako paliwo dyspozycyjne. Tylko musielibyśmy zacząć robić to teraz, ale nie robimy tego, tylko kolejny rok najprawdopodobniej zmarnujemy – powiedział lider Polski 2050.

Trzaskowski: Zakłócajcie konferencje

Odpowiadając na postawione pytanie, prezydent Warszawy zaznaczył, że część rzeczy w kierunku neutralności klimatycznej jest już robiona w stolicy. – Jedyne miasto w Polsce, które powiedziało, że 2050 na 100 proc. Wiem, że to nie jest ambitne, tak jakbyśmy chcieli, ale w Polsce nikt tego nie powiedział, a my krok po kroku się do tego przygotowujemy. Razem z organizacją C40, która jest najbardziej ambitna, jeśli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym mamy konkretny plan jak do tego dojść. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej mimo tego czasu, który został zmarnowany – powiedział Trzaskowski.

Następnie zwracając się do chłopaka, który zadał to pytanie, powiedział, że bardzo cieszy się z powrotu do aktywności Strajku Klimatycznego. – Zakłócajcie dalej konferencje i wywierajcie presję. Będzie szybciej, jeżeli będą ludzie, którym zależy, żeby walczyć na serio z ociepleniem klimatycznym – zaznaczył.

Polityk wskazał, że trzeba w tym kontekście m.in. odblokować pieniądze na KPO, bo wtedy będzie można inwestować (w Warszawie np. w metro) i wcielać w życie inne plany.

