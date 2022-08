Na co spożytkować ewentualne reparacje od Niemiec? Kuriozalny pomysł Hołowni

W Polsce coraz głośniej formułowane są polityczne oczekiwania reparacji wojennych od Niemiec za zniszczenia z okresu II wojny światowej.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że obóz władzy nie odpuści tematu uzyskania reparacji od Republiki Federalnej Niemiec. Lider partii rządzącej podkreślił przy tym, że Niemcy mają wobec nas nie tylko dług materialny, ale też moralny.

W związku z tym o komentarz bądź zajęcie stanowiska w sprawie pytani są kolejni politycy poszczególnych formacji mających swoje reprezentacje w parlamencie.

Kuriozalną teorię na temat tego, w jaki sposób Niemcy powinni zrekompensować Polsce szkody wyrządzone podczas okupacji w okresie II Wojny Światowej, wygłosił Szymon Hołownia. W ocenie lidera Polski 2050 Berlin w ramach reparacji dla Polski powinien dozbrajać Ukrain, by pomóc temu państwu wygrać wojnę z Rosją.

Hołownia: Dozbroić Ukrainę

Wypowiedź padła 24 sierpnia w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Fragment o którym mowa został opublikowany przez redakcję PAP na Twitterze.

Stanowisko polityka zostało wygłoszone z pełną powagą. W pewnym momencie rozmowy Hołownia został zapytany, czy domaganie się reparacji od Niemiec leży w żywotnym interesie Polski. W tym momencie polityk zaczął tłumaczyć, że jego zdaniem Polska powinna domagać się dozbrajania Ukrainy.

– Powinniśmy dzisiaj powiedzieć, że oczywiście Niemcy nie rozliczyli się ze wszystkiego tak, jak powinni po II Wojnie Światowej – też polski komunistyczny rząd przyłożył do tego rękę – natomiast dziś, w tym miejscu, w którym jesteśmy strategicznym interesem Polski byłoby oczekiwanie, że jeżeli Niemcy mają rzeczywiście pójść do przodu i jakoś rozliczyć się moralnie, ale też finansowo i zbudować nową strukturę bezpieczeństwa, bo to jest najbardziej sensowne, to powinni zbroić Ukrainę – powiedział Hołownia.

– A więc ja dziś w ramach domagania się reparacji dla Polski, domagałbym się dozbrojenia Ukrainy – dodał.

Reparacje od Niemiec dla Polski

Według informacji przekazywanych przez polityków PiS, obecnie finalizowany ma być odpowiedni raport w sprawie reparacji. Dokument był poddany konsultacjom politycznym oraz eksperckim. Został także uzupełniony, między innymi o album ze zdjęciami.

Zgodnie z doniesieniami, 1 września tego roku – w kolejną rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej – poznamy kwotę reparacji wojennych, którą Polska powinna otrzymać od Niemiec. W czwartek na antenie Polskiego Radia 24 informację potwierdził wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. – 1 września poznamy raport ws. reparacji wojennych od Niemiec i będziemy tę kwestię stawiać na poważnie w stosunkach dwustronnych. (...) Sprawy reparacji nie będziemy załatwiać symbolicznym gestem – powiedział.

