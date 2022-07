Kaczyński: Niemcy wypłacili odszkodowania 70 państwom, a Polsce nie. Nie odpuścimy

Jarosław Kaczyński kontynuuje wakacyjny objazd po kraju. We wtorek odwiedził Grójec na Mazowszu.

– Nie wolno ustąpić różnego rodzaju szantażom, to jest w interesie Polski, w interesie Europy, a także w interesie świata. Tylko ludzie zdegradowani moralnie mogą mówić coś innego. Trzeba się otrząsnąć z kompleksów i wyciągnąć wnioski. Niemcy się ciągle z nami nie rozliczyli - również moralnie, bo puszczono to wszystko, co się działo w zapomnienie – powiedział szef partii rządzącej.

Kaczyński przypomniał: – Niemcy wypłacili odszkodowania 70 państwom, ale nie Polsce – my tego nie odpuścimy. To jest temat, który postanowiłem podnieś tutaj, bo nas słyszą, także w pewnych stolicach.

"Trzeba pomagać Ukrainie"

Prezes PiS odniósł się także do wojny na wschodzie. – Jeżeli Ukraina ma się obronić, to potrzebna jest jej duża pomoc. Tylko razem, tylko cały Zachód może pomóc naszym sąsiadom. Wszyscy hamulcowi powinni się nad tym zastanowić, bo klęska Ukrainy będzie klęską Zachodu – wskazał.

– Mój śp. Brat Prezydent Lech Kaczyński mówił, że najpierw Gruzja, potem Ukraina i państwa bałtyckie, a potem może i przyjdzie czas na Polskę. Jeżeli chcemy ten scenariusz uniemożliwić, to musimy iść w obranym kierunku – podkreślił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński o inflacji

Kolejnym tematem poruszonym w Grójcu przez prezesa PiS była inflacja oraz wysokie ceny węgla.

– Przed nami stanęła sprawa i zadanie, aby zapewnić Polakom węgiel. Na czele komisji, która tym się zajmuje stoi minister Anna Moskwa. Rozwiązujemy cały czas problemy i działamy – zadeklarował.

– Inflacja jest problemem, który ma kilka źródeł. Podczas pandemii musieliśmy wprowadzić tarcze, aby uratować miejsca pracy. Ale głównymi czynnikami inflacji jest wzrost surowców i wojna – powiedział Kaczyński.

