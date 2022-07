Prezydent podpisał ustawę ws. maksymalnej ceny węgla

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych wprowadza mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – czytamy na stronie kancelarii prezydenta.

Warunkiem przyznania rekompensaty będzie sprzedaż odbiorcom wyżej wymienionych paliw po cenie nie wyższej niż 996,60 złotych brutto za tonę.

