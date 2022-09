Sąd cofnie fuzję Orlenu z Lotosem? Wyznaczono termin rozprawy

Przypomnijmy, że dwóch mniejszościowych akcjonariuszy Grupy Lotos, Jan Trzciński i Bogdan Kamola, złożyło miesiąc temu pozew, w którym domagają się cofnięcia fuzji gdańskiego koncernu paliwowego Lotos z PKN Orlen.

W trakcie walnego zgromadzenia byli oni przeciwni uchwale łączącej spółki. W rozmowie z Wirtualną Polską Jan Trzciński argumentował, że już po fuzji firma będzie mniej warta niż Lotos i Orlen istniejące osobno.

Łódzki sąd wyznaczył pięć sześciogodzinnych rozpraw, które zostały zaplanowane pomiędzy 24 listopada i 2 grudnia.

Zysk czy strata?

– W moim głębokim przekonaniu argumenty ekonomiczne wskazują nie tylko na zbywanie strategicznych aktywów po rażąco niskiej cenie, ale także na ubytek zarówno przychodów, jak i zysków wskutek tego połączenia – komentuje sytuację dr Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego oraz autor opinii o ekonomicznych skutkach fuzji dołączonej do pozwu.

– Nie znam sprawy gospodarczej przed sądem w Polsce, która byłaby prowadzona w taki sposób. To raczej przypomina procesy sądowe znane z filmów amerykańskich, a nie z naszych realiów – dodał ekspert.

Pomysł nie jest nowy

Tymczasem w rozmowie z DoRzeczy.pl dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica zwrócił uwagę, że od dawna planowano tę fuzję.

– W żadnym innym państwie UE nie mamy dwóch spółek kontrolowanych przez jednego właściciela – w tym przypadku Skarb Państwa – które zasadniczo robią to samo. Proszę również pamiętać, że pomysł fuzji Orlenu i Lotosu nie jest nowy. Pierwszy raz pojawił się na początku lat dwutysięcznych. O ile wówczas była to ciekawa koncepcja biznesowa, którą można było przeprowadzić albo nie, o tyle teraz jest to sprawa życia i śmierci dla Lotosu – zauważył Piekarz.

