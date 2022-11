Zaskakujące doniesienia ws. politycznego powrotu. "Pokonał raka, ma być kandydatem PiS"

"Szykuje się sensacyjny powrót do polityki! Dawid Jackiewicz, były minister skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło, ma zostać kandydatem PiS w wyborach prezydenckich we Wrocławiu" – poinformował "Super Express".

Tabloid wskazuje, że PiS od dłuższego czasu boryka się z trudnościami na Dolnym Śląsku. "Faktem jest, że gdy był u nas szefem, PiS był mocny" – mówi Andrzej Kilijanek, radny miejski tej partii. Warto przypomnieć, że Jackiewicz 10 lat temu był liderem lokalnych struktur partii.

Głównym zadaniem byłego ministra byłoby zawalczenie o prezydenturę we Wrocławiu. Miałby zmierzyć się z obecnym włodarzem miasta, Jackiem Sutrykiem. "To bardzo poważna decyzja. Gdybym miał wystartować, zrobiłbym to po to, żeby wygrać i tchnąć w miasto nową energię" – mówi "SE" Dawid Jackiewicz.

Doświadczenie Dawida Jackiewicza

Od lutego jest w zarządzie Orlen Synthos Green Energy, zajmującej się pozyskiwaniem energii jądrowej. Wcześniej, przez długi czas, zmagał się z chorobą nowotworową. Przeszedł kilka poważnych operacji i wygląda na to, że wrócił do zdrowia. 16 listopada 2015 powołany na ministra skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło, co skutkowało wygaśnięciem jego mandatu eurodeputowanego. 15 września 2016 został odwołany z tej funkcji.

W 2020 r. Dawid Jackiewicz został wiceprezesem nowo powołanego stowarzyszenia Przyszłość 5.0. Jego członkowie powołali także partię o tej nazwie. Przyszłość 5.0 przekazała w oświadczeniu, że "to nowa inicjatywa, której celem jest budowanie wspólnoty, równowagi i profesjonalizmu w życiu publicznym". "Nasi koledzy powołali do życia stowarzyszenie będące think-tankiem o tej samej nazwie. My postanowiliśmy pójść krok dalej i będziemy namawiać ich do praktycznej realizacji postulatów wypracowanych w stowarzyszeniu już na niwie czysto politycznej" – napisano.

