Polska bliżej otrzymania środków z KPO? Zapadła decyzja KE

We wtorek serwis RMF FM poinformował, że Komisja Europejska zaakceptowała tzw. ustalenia operacyjne dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. To techniczny dokument konieczny, by kraj członkowski Unii Europejskiej mógł złożyć wniosek o pierwszą płatność z KPO – opisuje portal.

– Jednak bez spełnienia kamieni milowych żadna płatność nie jest możliwa – stwierdziła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka KE Veerle Nuyts.

Muller: Istotny krok, ale jeszcze nie decydujący

W środę rano rzecznik rządu potwierdził, że Komisja Europejska zaakceptowała ustalenia operacyjne związane z polskim Krajowym Planem Odbudowy. – To dobry, istotny krok, ale jeszcze nie decydujący, jeśli chodzi o wypłatę tych środków – podkreślił Piotr Müller.

Rzecznik rządu przypomniał także, że trwają rozmowy ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka z przedstawicielami Komisji Europejskiej. – Zobaczymy jakie będą efekty tych ustaleń – podkreślił.

W czwartek w Brukseli planowane jest kolejne spotkanie Szynkowskiego vel Sęk z unijnym komisarzem ds. sprawiedliwości Diderem Reyndersem. Polski minister był (również w sprawie unijnych funduszy dla Polski) w Brukseli dwa tygodnie temu, wówczas także spotkał się z komisarzem Reyndersem a także z wiceszefową Komisji Verą Jourovą.

Spór o pieniądze z KPO dla Polski

Przypomnijmy, że polski Krajowy Plan Odbudowy, zatwierdzony przez Komisję Europejską, opiewa na 35,4 mld euro (23,9 mld euro w formie dotacji i 11,5 mld euro w formie pożyczek.

Polska realizuje kolejne – wyznaczone przez Komisję Europejską – "kamienie milowe", jednak wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do naszego kraju środki z KPO. Jednocześnie Warszawa cały czas nie złożyła jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Wniosek taki miał zostać złożony do końca października tego roku, jednak termin się przesunął.

