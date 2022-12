Morawiecki do polskich rodzin: Tego naprawdę potrzebujemy

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, premier Morawiecki spotkał się z polskimi rodzinami. W trakcie swojego przemówienia szef rządu podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań jego gabinetu jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa w tych niepewnych czasach.

– Dlatego utrzymujemy i chcemy rozwijać całą gęstą sieć wsparcia społecznego po to, żeby rodziny czuły się bezpieczne – podkreślił premier.

Pomoc dla Ukrainy

Morawiecki podziękował polskim rodzinom, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy lub wsparły ich w jakikolwiek inny sposób.

– Chcę podziękować w tym trudnym roku za to, że tak wiele polskich rodzin otwarło swoje serca, drzwi dla uchodźców z Ukrainy. Za to, że zachowaliśmy się tak, jak trzeba, że cały świat dzisiaj i to cały czas podziwia nas – powiedział.

Premie złożył także Polakom życzenia bożonarodzeniowe. Zaapelował także o jedność i współpracę w trudnym czasie, kiedy za wschodnią granicą naszego państwa toczy się okrutna wojna.

– Wiemy doskonale, że za wschodnią granicą mamy okrutną wojnę i dlatego musimy zjednoczyć się, zjednoczyć się przy polskich stołach, ale także musimy się zjednoczyć jako naród, musimy jako całe społeczeństwo myśleć o najważniejszych sprawach. One muszą być dużo istotniejsze od naszych codziennych sporów, kłótni i to właśnie w tych małych społecznościach, rodzinach, mniejszych społecznościach i w całym naszym narodzie i tego właśnie życzę – powiedział.

Morawiecki odniósł się także do środowego spotkania w mediach społecznościowych. Premier napisał, że cały świat "patrzy z podziwem na to, jak wiele polskich rodzin otworzyło swoje serca i drzwi dla uchodźców z Ukrainy. Zachowaliśmy się tak jak trzeba – i za to chciałbym szczególnie podziękować".

"Życzę nam wszystkim, aby najbliższy czas był czasem pokoju, a nadchodzący rok pełen nadziei, dobra i miłości" – napisał premier.

