Polska prosi USA o pomoc w uzyskaniu reparacji od Niemiec

We wtorek na konferencji prasowej Mularczyk przekazał, że polskie MSZ wystąpiło w tej sprawie do szeregu organizacji międzynarodowych, m.in. do ONZ, Rady Europy, UNESCO, a także do 50 krajów - członków Rady Europy, NATO i Unii Europejskiej.

– Chcę dziś poinformować o kolejnej ważnej inicjatywie, która wiąże się z umiędzynarodowieniem problematyki odszkodowań. W dniu dzisiejszym zwracamy się do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Uważamy, że Ameryka jest krajem, który stanowi dzisiaj o globalnym porządku, kluczowym krajem, jeśli chodzi o kwestie przestrzegania ładu międzynarodowego, praw człowieka, praworządności i sprawiedliwości międzynarodowej – powiedział.

Mularczyk: Liczymy na wsparcie USA

– Dlatego też zwracamy się do komisji Kongresu USA, przede wszystkim do przewodniczącego Komisji Helsińskiej Kongresu USA senatora Benjamina Cardina, do kongresmena Gregory'ego Meeksa - to przewodniczący komisji spraw zagranicznych Kongresu. Następnie do senatora Roberta Menendeza - przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Senatu USA oraz pani Marcy Kaptur - to współprzewodnicząca polsko-amerykańskiej grupy przyjaźni – tłumaczył Mularczyk. – Liczymy na wsparcie strony amerykańskiej w problematyce dochodzenia przez Polskę odszkodowań za skutki II wojny światowej – dodał.

– Chcę podkreślić, że do dziś Niemcy nie zrekompensowały Polsce strat wojennych. Również obywatele polscy nie uzyskali stosownych odszkodowań od państwa niemieckiego. Widzimy tu absolutną asymetrię w traktowaniu państwa polskiego, jak również obywateli naszego kraju po konferencji w Poczdamie, gdzie państwo niemieckie rekompensowało, poprzez umowy międzynarodowe, państwom Europy zachodniej, ale także określonym społecznościom międzynarodowym świadczenia o charakterze kompensacyjnym, a wobec państw to były świadczenia o charakterze odszkodowawczym – tłumaczył wiceminister.

Podkreślił, że "wobec Polski takiej sytuacji nigdy nie było, ponieważ Polska do dzisiaj nie ma żadnej umowy bilateralnej z Niemcami". – Nie został zawarty z Polską traktat pokojowy. Co więcej, Niemcy unikały formuły rozliczenia się z naszym krajem – mówił Mularczyk. Według niego "po stronie niemieckiej jest pełna świadomość nierozliczenia się z państwem polskim ze zniszczeń, które zostały zadane podczas II wojny światowej".

Raport o stratach wojennych Polski i odpowiedź Niemiec

1 września 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zespół pod kierownictwem Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny na 6 bln 220 mld 609 mln zł. Autorzy raportu podkreślają, że roszczenia odszkodowawcze Polski wobec Niemiec nie wygasły i nie uległy przedawnieniu.

Na początku października ub.r. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną dotyczącą reparacji wojennych. Dokument został oficjalnie przekazany stronie niemieckiej. W odpowiedzi rząd w Berlinie oświadczył, że uważa ten temat za zamknięty i nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

