Ćwiczenia obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Ważna informacja szefa MON

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się we wtorek z żołnierzami Wojska Polskiego. Na warszawskim Bemowie odbywa się szkolenie „PATRIOT Familiarization”, pogłębiające umiejętności obsługi sprzętu przez żołnierzy jest kolejnym etapem wdrażania nowych systemów IBCS i PATRIOT do Sił Zbrojnych RP.

Szkolenie obrony przeciwlotniczej

Błaszczak poinformował, że są to zaplanowane wcześniej ćwiczenia. – Chodzi o przemieszczenie jednostki, zajęcie stanowiska, także o to, żeby zgrać poszczególne elementy tworzące zespół Patriotów. W 2018 roku zamówiliśmy pierwsze zestawy Patriotów, pod koniec ubiegłego roku dotarły do Polski. Ćwiczenia integrujące najpierw rozpoczęły się na poligonie w Toruniu, dziś odbywają się w jednostce, w 3. Brygadzie w Sochaczewie, ale także rozpoczynamy ćwiczenia dotyczące przemieszczania jednostki, zajmowania stanowiska, przygotowania bojowego – powiedział minister w trakcie konferencji prasowej na warszawskim Bemowie.

Błaszczak: Niektóre ćwiczenia będziemy świadomie pokazywać

– Chcę bardzo mocno podkreślić że to wszystko, co związane jest z komentarzami dotyczącymi tego ćwiczenia – proszę państwa, świadomie poinformowaliśmy opinię publiczną o tym ćwiczeniu. Co do zasady przyjmujemy taką prośbę skierowaną do państwa, żeby nie informować o przemieszczaniu się wojsk polskich, sojuszniczych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Ale będziemy pewne ćwiczenia będziemy świadomie pokazywać. Te ćwiczenia mają charakter odstraszający agresora, a więc pokazujemy gotowość bojową Wojska Polskiego – tłumaczył wicepremier.

– Ten zespół, który ćwiczy, jest zespołem ludzi doświadczonych, wyszkolonych, a teraz już tylko szlifują swoje umiejętności, które służą bezpieczeństwu naszej ojczyzny, obronności naszej ojczyzny. Niebawem zespół złożony z żołnierzy z 3. Brygady wyjedzie do USA, jeszcze w tym tygodniu, i po powrocie już przyjedzie z doświadczeniami związanymi z prowadzeniem systemu zarządzania polem walki, najnowocześniejszego systemu – dodał szef MON.

