USA wzmacniają wschodnią flankę NATO. W Polsce będzie stacjonowała dodatkowa broń

Decyzja amerykańskiej administracji o rozmieszczeniu w Polsce rakiet Patriot to element działań wzmacniających potencjał obronny Sojuszu. Jak wskazano w uzasadnieniu decyzji o wysłaniu rakiet do Polski, Stany Zjednoczone chcą przeciwdziałać wszelkim potencjalnym zagrożeniom dla sojuszników i NATO podczas trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. Informację przekazał we wtorek wieczorem rzecznik Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych.

Patrioty w Polsce

– Pod kierunkiem Sekretarza Obrony i na prośbę naszych polskich sojuszników gen. Wolters, dowódca amerykańskiego dowództwa europejskiego, polecił US Army w Europie i Afryce przeniesienie dwóch baterii Patriot do Polski – powiedział rzecznik prasowy EUCOM kpt. Adam Miller we wtorek wieczorem.

– Jest to rozważny środek ochrony państw Sojuszu, który stanowi podstawę naszego zaangażowania w Artykuł 5. i w żaden sposób nie będzie wspierał żadnych operacji ofensywnych – dodał w oświadczeniu, odnosząc się do zasady, że atak na jednego członka NATO jest atakiem na wszystkich członków. – Każdy krok, który podejmujemy, ma na celu powstrzymanie agresji i uspokojenie naszych sojuszników – wskazał Miller.

Patrioty to systemy rakietowe obrony powietrznej: są zaprojektowane do zwalczania i niszczenia nadlatujących pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, zaawansowanych samolotów i pocisków manewrujących.

CNN informował na początku tego tygodnia, że USA rozważają wysłanie Patriotów do państw sojuszniczych.

Najbardziej prawdopodobnymi systemami, które miały zostać rozmieszczone w krajach Europy Wschodniej były Patriot i THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). CNN podkreślało, że oba systemy są z powodzeniem wykorzystywane na Bliskim Wschodzie do zestrzeliwania pocisków balistycznych.

Stany Zjednoczone podkreślają, że zarówno system Patriot jak i THAAD mają charakter defensywny.

Pentagon odrzuca polską propozycję przekazania Ukrainie myśliwców