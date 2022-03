"Ukraińcy i ludzie z całego świata". Dramatyczny apel premiera Ukrainy

"Ukraińcy i ludzie z całego świata! Trzeba powstrzymać bombardowanie ukraińskich miast. Od rakiet i bomb giną cywile, giną dzieci. Wyjdźcie na place miast 9, 10, 11, marca. Trzeba zamknąć niebo nad Ukrainą lub pomóc nam zrobić to samemu!" – napisał Szmyhal na Twitterze.

Ukraina regularnie ponawia apele o wsparcie NATO w zabezpieczeniu nieba nad krajem. To by jednak oznaczało wysokie ryzyko rozpoczęcia wojny światowej (gdyby Rosja zaatakowała samolot Sojuszu, ten musiałby odpowiedzieć).

Morawiecki: Nie możemy podjąć samodzielnych kroków. Nie jesteśmy stroną tej wojny

Podczas wspólnej konferencji premierów Polski i Norwegii dziennikarz w sesji pytań przywołał słowa brytyjskiego ministra obrony Bena Wallece'a, który we wtorek powiedział, że "Wielka Brytania poprze Polskę, jeśli ta zdecyduje się dostarczyć Ukrainie myśliwce". Morawiecki został w tym kontekście zapytany, czy Polska jest gotowa do przekazania całej floty MiG-29 na Ukrainę i czy w ramach tego projektu zostaną one przekazane do dyspozycji USA.

– Decyzje o dostawie broni ofensywnej muszą być podejmowane na poziomie całego NATO jednogłośnie. Nie możemy podjąć jakichkolwiek samodzielnych kroków, ponieważ nie jesteśmy stroną tej wojny. Trzeba podkreślić, że ani Polska, ani NATO nie są stronami tej wojny – odparł szef polskiego rządu.

Morawiecki podkreślił, że decyzje dotyczące wysłania do Ukrainy samolotów MIG-29 muszą zostać podjęte na poziomie całego NATO jednogłośnie.

MSZ: Polska gotowa przekazać wszystkie swoje samoloty MIG-29

"Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn. Rząd Polski zwraca się też do innych państw NATO – posiadaczy samolotów MIG-29 – o podobne działanie" – czytamy w komunikacie MSZ.

Komunikat, który opublikował resort, jest oświadczeniem ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w związku z wypowiedzią Sekretarza Stanu USA w sprawie przekazania samolotów Ukrainie.

